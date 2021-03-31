https://ria.ru/20210331/dolg-1603625530.html
Эксперт оценил данные Всемирного банка о долге других стран перед Россией
Эксперт оценил данные Всемирного банка о долге других стран перед Россией
Общий размер долга других стран перед Россией может быть выше, чем видно по официальной статистике, поскольку часть займов связана с военно-политическим... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:16
2021-03-31T14:16
2021-03-31T14:16
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всемирный банк
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экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Общий размер долга других стран перед Россией может быть выше, чем видно по официальной статистике, поскольку часть займов связана с военно-политическим сотрудничеством, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.Согласно статистике Всемирного банка, суверенный долг 36 развивающихся государств перед Россией на конец 2019 года составлял 23,8 миллиарда долларов, речь идет об обязательствах государств, либо компаний, которые гарантированы государством.Микаелян пояснил, что приведенные Всемирным банком данные по размеру долга иностранных государств перед Россией имеют определенный публичный характер и основаны на открытой информации финансовых ведомств.Такая же форма взаимодействия существует с другими государствами не только в военной сфере, но и по другим стратегическим направлениям, связанным с экономикой, нефтяным рынком и политическим взаимодействием, уточнил он. "Поэтому общий размер долгов иностранных государств и их структур перед Россией может быть значительно выше по сравнению с тем, что раскрывается в открытых документах", - отметил Микаелян."Кроме того, надо учитывать, что займы могут предоставляться не только строго по государственной линии. Российские госбанки могут выдавать кредиты иностранным коммерческим структурам, участвующим в реализации государственных проектов", - также заметил он.
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россия, всемирный банк, в мире, экономика
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Общий размер долга других стран перед Россией может быть выше, чем видно по официальной статистике, поскольку часть займов связана с военно-политическим сотрудничеством, заявил РИА Новости член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
Согласно статистике Всемирного банка, суверенный долг 36 развивающихся государств перед Россией на конец 2019 года составлял 23,8 миллиарда долларов, речь идет об обязательствах государств, либо компаний, которые гарантированы государством.
Микаелян пояснил, что приведенные Всемирным банком
данные по размеру долга иностранных государств перед Россией имеют определенный публичный характер и основаны на открытой информации финансовых ведомств.
"Это межгосударственные кредиты, которые выдаются иностранным государствам-партнерам. Однако значительная часть займов носит закрытый характер, поскольку связана с военно-техническим и политическим сотрудничеством. Кредиты, предоставляемые иностранным государствам на закупку российских вооружений, часто не отражаются в публичной статистике", - объяснил эксперт.
Такая же форма взаимодействия существует с другими государствами не только в военной сфере, но и по другим стратегическим направлениям, связанным с экономикой, нефтяным рынком и политическим взаимодействием, уточнил он. "Поэтому общий размер долгов иностранных государств и их структур перед Россией может быть значительно выше по сравнению с тем, что раскрывается в открытых документах", - отметил Микаелян.
"Кроме того, надо учитывать, что займы могут предоставляться не только строго по государственной линии. Российские госбанки могут выдавать кредиты иностранным коммерческим структурам, участвующим в реализации государственных проектов", - также заметил он.