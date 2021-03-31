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ФСБ обнародовала документы к столетию Отряда особого назначения ВЧК
ФСБ обнародовала документы к столетию Отряда особого назначения ВЧК
Федеральная служба безопасности России на своем сайте разместила уникальные архивные материалы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:45
2021-03-31T17:20
антон деникин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России на своем сайте разместила уникальные архивные материалы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии, сыгравшего большую роль в истории отечественных силовых структур.В числе документов из Центрального архива ФСБ опубликованы фотографии первых руководителей ВЧК и ОСНАЗа, подборка фотографий, иллюстрирующих повседневную жизнь бойцов и командиров отряда, а также архивные документальные материалы по истории ОСНАЗа.Формирование отряда особого назначения при президиуме ВЧК началось 1 апреля 1921 года в соответствии с приказом по войскам ВЧК №251. Главными целями спецподразделения объявлялись борьба с внутренними врагами советской власти и "защита завоеваний революции".В задачи отряда также входили охрана правительственных зданий и важнейших государственных объектов в Москве, конференций и съездов партии большевиков, съездов Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и конгрессов Коминтерна, главных электростанций – Московской, Каширской и Шатурской.Отряд особого назначения за короткое время стал эффективной боевой единицей. Первоначально ОСНАЗ состоял из батальона трехротного состава, кавалерийской эскадрона и пулеметной команды. Личный состав набирался из рабочих и крестьян, членов партии, ранее участвовавших в боях на фронтах Гражданской войны, в том числе в разгроме армий генерала Антона Деникина и сражениях на Польском фронте.В октябре 1921 года в состав отряда ОСНАЗа включили 1-й Автомобильный боевой отряд имени Свердлова - специального подразделения по охране членов Советского правительства, созданного в 1918 году и подчинявшегося Всероссийскому Центральному исполнительному комитету (ВЦИК). В конце декабря 1923 года в ОСНАЗ включили самокатный отряд ВЧК, к тому времени разросшийся до 1-го отдельного полка войск Объединенного государственного политического управления (ОГПУ).В дальнейшем ОСНАЗ ВЧК–ОГПУ стал основой Дивизии особого назначения (ДОН) при Коллегии ОГПУ СССР – будущей Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского. Сейчас это дивизия имени Дзержинского Росгвардии.На съезд - только в автомобилеСреди опубликованных сейчас документов – материалы о боевой и политической подготовке бойцов ОСНАЗа.Также представлена выписка из табели караула по охране XII Всероссийского съезда и III Всесоюзного съезда Советов, проходивших в мае 1925 года в Большом театре в Москве. В этом документе перечислялось, какие автомобили с пассажирами надо пропускать к подъезду театра. "Пешком никого не пропускать", - указывалось в выписке.Кроме того, обнародована служебная записка начальника штаба ДОН Смирнова и начальника оперативной части Ведерникова на имя секретаря коллегии ОГПУ Буланова о двух происшествиях, случившихся в июле 1926 года. В первом случае на двоих безоружных солдат ДОНа ночью в Москве в районе Хамовников напали шестеро неизвестных, хотевших отобрать лошадей у бойцов.Но солдаты отбились от нападавших и при том сильно не пострадали: у одного была лишь разорвана гимнастерка, а второй получил удар. Во втором случае в карауле по охране Народного комиссариата финансов СССР "была произведена случайная тревога по неосторожности одного из кассиров, задевшего рычаг тревожной сигнализации".Цинга, косившая бойцовНесмотря на то, что ОСНАЗ считался элитным отрядом, его бойцы в начале 1920-х годов несли такие же лишения, как и остальные жители Советской России - в частности, не получали полноценного питания, в результате чего массово страдали цингой. Об этом также рассказывают опубликованные документы.Так, 11 июня 1921 года старший врач санитарной части ВЧК сообщал командиру ОСНАЗа Климову, что ввиду "значительного количества цинготных заболеваний необходимо по возможности разнообразить пищу, ибо однообразная пища: селедка и каша в значительной степени вызывают заболевание". "В пищу надлежит включить овощи и кислоты. Лимонная кислота для пищи может быть вам доставлена через санчасть", - писал врач.О тяжелом положении, в котором оказались сотрудники ОСНАЗа, спустя десять дней было доложено начальнику Специального отделения при президиуме ВЧК Абраму Беленькому, отвечавшему за охрану руководства СССР и правительственных объектов.В рапорте на бланке начальника ОСНАЗа, к которому прикладывалась вышеупомянутое письмо старшего врача санчасти ВЧК, говорилось, что с начала мая 1921 года отряду "отпускается вместо мяса соленая рыба и вместо сухих или свежих овощей пшеница в недробленом виде"."Однообразная пища и ее непитательность вызвало на людях Отряда заболеваемость цингой, и болезнь эта приняла эпидемический характер. Больные отправляются в госпиталь, откуда отправляются в отпуск на родину, таким образом партийные работники все убывают и никем не пополняются", - говорилось в рапорте.Нужды отряда проигнорировали чиновники: в документе отмечалось, что ОСНАЗ просил организацию Упродмоскгуб, ведавшую распределением продуктов в столичном регионе, "о замене рыбы мясом, а пшеницы или свежими [овощами] или квашеной капустой, но ответа никакого не последовало".В том же рапорте ОСНАЗ просил Беленького отпустить отряду аванс в 10 миллионов рублей на закупку продуктов для прекращения эпидемии цинги. Для сравнения, в условиях инфляции в 1921 году "кирпич" черного хлеба весом в 700 граммов стоил 10 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210331/pismo-1603645811.html
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антон деникин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

ФСБ обнародовала документы к столетию Отряда особого назначения ВЧК

15:45 31.03.2021 (обновлено: 17:20 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание ФСБ на Лубянской площади в Москве
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России на своем сайте разместила уникальные архивные материалы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии, сыгравшего большую роль в истории отечественных силовых структур.
В числе документов из Центрального архива ФСБ опубликованы фотографии первых руководителей ВЧК и ОСНАЗа, подборка фотографий, иллюстрирующих повседневную жизнь бойцов и командиров отряда, а также архивные документальные материалы по истории ОСНАЗа.
Формирование отряда особого назначения при президиуме ВЧК началось 1 апреля 1921 года в соответствии с приказом по войскам ВЧК №251. Главными целями спецподразделения объявлялись борьба с внутренними врагами советской власти и "защита завоеваний революции".
В задачи отряда также входили охрана правительственных зданий и важнейших государственных объектов в Москве, конференций и съездов партии большевиков, съездов Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и конгрессов Коминтерна, главных электростанций – Московской, Каширской и Шатурской.
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Отряд особого назначения за короткое время стал эффективной боевой единицей. Первоначально ОСНАЗ состоял из батальона трехротного состава, кавалерийской эскадрона и пулеметной команды. Личный состав набирался из рабочих и крестьян, членов партии, ранее участвовавших в боях на фронтах Гражданской войны, в том числе в разгроме армий генерала Антона Деникина и сражениях на Польском фронте.
В октябре 1921 года в состав отряда ОСНАЗа включили 1-й Автомобильный боевой отряд имени Свердлова - специального подразделения по охране членов Советского правительства, созданного в 1918 году и подчинявшегося Всероссийскому Центральному исполнительному комитету (ВЦИК). В конце декабря 1923 года в ОСНАЗ включили самокатный отряд ВЧК, к тому времени разросшийся до 1-го отдельного полка войск Объединенного государственного политического управления (ОГПУ).
В дальнейшем ОСНАЗ ВЧК–ОГПУ стал основой Дивизии особого назначения (ДОН) при Коллегии ОГПУ СССР – будущей Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского. Сейчас это дивизия имени Дзержинского Росгвардии.

На съезд - только в автомобиле

Среди опубликованных сейчас документов – материалы о боевой и политической подготовке бойцов ОСНАЗа.
Также представлена выписка из табели караула по охране XII Всероссийского съезда и III Всесоюзного съезда Советов, проходивших в мае 1925 года в Большом театре в Москве. В этом документе перечислялось, какие автомобили с пассажирами надо пропускать к подъезду театра. "Пешком никого не пропускать", - указывалось в выписке.
Кроме того, обнародована служебная записка начальника штаба ДОН Смирнова и начальника оперативной части Ведерникова на имя секретаря коллегии ОГПУ Буланова о двух происшествиях, случившихся в июле 1926 года. В первом случае на двоих безоружных солдат ДОНа ночью в Москве в районе Хамовников напали шестеро неизвестных, хотевших отобрать лошадей у бойцов.
© Фото : ФСБ РоссииАрхивные материалы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии
Архивные материалы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : ФСБ России
Архивные материалы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии
Но солдаты отбились от нападавших и при том сильно не пострадали: у одного была лишь разорвана гимнастерка, а второй получил удар. Во втором случае в карауле по охране Народного комиссариата финансов СССР "была произведена случайная тревога по неосторожности одного из кассиров, задевшего рычаг тревожной сигнализации".

Цинга, косившая бойцов

Несмотря на то, что ОСНАЗ считался элитным отрядом, его бойцы в начале 1920-х годов несли такие же лишения, как и остальные жители Советской России - в частности, не получали полноценного питания, в результате чего массово страдали цингой. Об этом также рассказывают опубликованные документы.
© Фото : ФСБ РоссииАрхивные материалы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии
Архивные материалы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : ФСБ России
Архивные материалы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии
Так, 11 июня 1921 года старший врач санитарной части ВЧК сообщал командиру ОСНАЗа Климову, что ввиду "значительного количества цинготных заболеваний необходимо по возможности разнообразить пищу, ибо однообразная пища: селедка и каша в значительной степени вызывают заболевание". "В пищу надлежит включить овощи и кислоты. Лимонная кислота для пищи может быть вам доставлена через санчасть", - писал врач.
О тяжелом положении, в котором оказались сотрудники ОСНАЗа, спустя десять дней было доложено начальнику Специального отделения при президиуме ВЧК Абраму Беленькому, отвечавшему за охрану руководства СССР и правительственных объектов.
В рапорте на бланке начальника ОСНАЗа, к которому прикладывалась вышеупомянутое письмо старшего врача санчасти ВЧК, говорилось, что с начала мая 1921 года отряду "отпускается вместо мяса соленая рыба и вместо сухих или свежих овощей пшеница в недробленом виде".
© Фото : ФСБ РоссииАрхивные материалы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии
Архивные материалы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : ФСБ России
Архивные материалы, приуроченные к столетию со дня создания Отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии
"Однообразная пища и ее непитательность вызвало на людях Отряда заболеваемость цингой, и болезнь эта приняла эпидемический характер. Больные отправляются в госпиталь, откуда отправляются в отпуск на родину, таким образом партийные работники все убывают и никем не пополняются", - говорилось в рапорте.
Нужды отряда проигнорировали чиновники: в документе отмечалось, что ОСНАЗ просил организацию Упродмоскгуб, ведавшую распределением продуктов в столичном регионе, "о замене рыбы мясом, а пшеницы или свежими [овощами] или квашеной капустой, но ответа никакого не последовало".
В том же рапорте ОСНАЗ просил Беленького отпустить отряду аванс в 10 миллионов рублей на закупку продуктов для прекращения эпидемии цинги. Для сравнения, в условиях инфляции в 1921 году "кирпич" черного хлеба весом в 700 граммов стоил 10 тысяч рублей.
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