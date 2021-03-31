https://ria.ru/20210331/dokumentooborot-1603642415.html

Минтруд оценил сроки внедрения электронного кадрового документооборота

Минтруд оценил сроки внедрения электронного кадрового документооборота

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что масштабное внедрение электронного кадрового документооборота может начаться к концу 2021 года. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:28

2021-03-31T15:28

2021-03-31T15:41

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что масштабное внедрение электронного кадрового документооборота может начаться к концу 2021 года."На сегодняшний день эксперимент по кадровому документообороту завершится 15 ноября 2021 года. За этот период мы совместно с нашими партнерами подготовим необходимые изменения в Трудовой кодекс, а также подготовим технологическую платформу для дальнейшей его реализации и планируем, что уже к концу этого года сможем вводить полномасштабно электронный документооборот", - сказал он на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.По его словам, Минтруд за несколько дней получил более 3 тысяч заявок на переобучение россиян, вставших на учет в центры занятости, а также более 600 заявок на субсидирование найма.

https://ria.ru/20201106/gosduma-1583330441.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество