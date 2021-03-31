https://ria.ru/20210331/dokumentooborot-1603642415.html
Минтруд оценил сроки внедрения электронного кадрового документооборота
Минтруд оценил сроки внедрения электронного кадрового документооборота
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что масштабное внедрение электронного кадрового документооборота может начаться к концу 2021 года. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:28
2021-03-31T15:28
2021-03-31T15:41
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что масштабное внедрение электронного кадрового документооборота может начаться к концу 2021 года."На сегодняшний день эксперимент по кадровому документообороту завершится 15 ноября 2021 года. За этот период мы совместно с нашими партнерами подготовим необходимые изменения в Трудовой кодекс, а также подготовим технологическую платформу для дальнейшей его реализации и планируем, что уже к концу этого года сможем вводить полномасштабно электронный документооборот", - сказал он на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.По его словам, Минтруд за несколько дней получил более 3 тысяч заявок на переобучение россиян, вставших на учет в центры занятости, а также более 600 заявок на субсидирование найма.
https://ria.ru/20201106/gosduma-1583330441.html
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антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество