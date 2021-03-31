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Минтруд оценил сроки внедрения электронного кадрового документооборота
Минтруд оценил сроки внедрения электронного кадрового документооборота
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что масштабное внедрение электронного кадрового документооборота может начаться к концу 2021 года. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:28
2021-03-31T15:41
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что масштабное внедрение электронного кадрового документооборота может начаться к концу 2021 года."На сегодняшний день эксперимент по кадровому документообороту завершится 15 ноября 2021 года. За этот период мы совместно с нашими партнерами подготовим необходимые изменения в Трудовой кодекс, а также подготовим технологическую платформу для дальнейшей его реализации и планируем, что уже к концу этого года сможем вводить полномасштабно электронный документооборот", - сказал он на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.По его словам, Минтруд за несколько дней получил более 3 тысяч заявок на переобучение россиян, вставших на учет в центры занятости, а также более 600 заявок на субсидирование найма.
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антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд оценил сроки внедрения электронного кадрового документооборота

15:28 31.03.2021 (обновлено: 15:41 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что масштабное внедрение электронного кадрового документооборота может начаться к концу 2021 года.
"На сегодняшний день эксперимент по кадровому документообороту завершится 15 ноября 2021 года. За этот период мы совместно с нашими партнерами подготовим необходимые изменения в Трудовой кодекс, а также подготовим технологическую платформу для дальнейшей его реализации и планируем, что уже к концу этого года сможем вводить полномасштабно электронный документооборот", - сказал он на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.
По его словам, Минтруд за несколько дней получил более 3 тысяч заявок на переобучение россиян, вставших на учет в центры занятости, а также более 600 заявок на субсидирование найма.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября 2020, 11:15
В Госдуме призвали уходить от двойного документооборота в медицине
 
Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
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