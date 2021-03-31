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В Кремле прокомментировали доклад госдепа по правам человека
В Кремле прокомментировали доклад госдепа по правам человека
В Кремле не согласны с тезисами о России, представленными в ежегодном докладе госдепартамента США по правам человека, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:23
2021-03-31T14:25
дмитрий песков
сша
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле не согласны с тезисами о России, представленными в ежегодном докладе госдепартамента США по правам человека, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник госдепартамент США представил ежегодный доклад по правам человека, где традиционно раскритиковал Россию в числе других стран. В этом году критика госдепартамента уместилась на 100 c лишним страницах, а простое перечисление претензий к России заняло более страницы. В частности, госдеп заявляет, что российские граждане "не могут сменить свое правительство мирным путем через свободные и честные выборы" и сильно ограничены в политических правах.Госдепартамент утверждает, что в России преследуется инакомыслие, религиозные, этнические и сексуальные меньшинства, а также широко распространена коррупция и не расследуются преступления. Среди критикуемых российских регионов выделены Крым и Чечня. Кроме того, госдеп критикует антиэкстремистские законы и закон об иностранных агентах, которым он приписывает подавление свободы слова."Безусловно, мы не согласны с этим. Относимся к этому соответствующим образом", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ознакомились ли в Кремле с докладом и согласны ли с ним."Документ этот с постоянной регулярностью репродуцирует очень похожие тезисы фактически ежегодно. В зависимости от того периода, в котором находятся наши двусторонние отношения, острота этих фраз то повышается, то снижается", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
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дмитрий песков, сша, в мире

В Кремле прокомментировали доклад госдепа по правам человека

13:23 31.03.2021 (обновлено: 14:25 31.03.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле не согласны с тезисами о России, представленными в ежегодном докладе госдепартамента США по правам человека, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник госдепартамент США представил ежегодный доклад по правам человека, где традиционно раскритиковал Россию в числе других стран. В этом году критика госдепартамента уместилась на 100 c лишним страницах, а простое перечисление претензий к России заняло более страницы. В частности, госдеп заявляет, что российские граждане "не могут сменить свое правительство мирным путем через свободные и честные выборы" и сильно ограничены в политических правах.
Госдепартамент утверждает, что в России преследуется инакомыслие, религиозные, этнические и сексуальные меньшинства, а также широко распространена коррупция и не расследуются преступления. Среди критикуемых российских регионов выделены Крым и Чечня. Кроме того, госдеп критикует антиэкстремистские законы и закон об иностранных агентах, которым он приписывает подавление свободы слова.
"Безусловно, мы не согласны с этим. Относимся к этому соответствующим образом", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ознакомились ли в Кремле с докладом и согласны ли с ним.
"Документ этот с постоянной регулярностью репродуцирует очень похожие тезисы фактически ежегодно. В зависимости от того периода, в котором находятся наши двусторонние отношения, острота этих фраз то повышается, то снижается", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018 - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:32
В России призвали СПЧ ООН оценить ситуацию с правами человека в ЕС и США
 
Дмитрий ПесковСШАВ мире
 
 
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