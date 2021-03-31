https://ria.ru/20210331/diplomaty-1603638522.html

Посольство в Риме рассказало о высланных дипломатах

Посольство в Риме рассказало о высланных дипломатах

Италия объявила персонами нон-грата двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ в Риме после задержания одного из дипломатов по обвинению в... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:09

2021-03-31T15:09

2021-03-31T15:09

луиджи ди майо

вмс италии

вооруженные силы рф

мид италии

рим

италия

в мире

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РИМ, 31 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Италия объявила персонами нон-грата двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ в Риме после задержания одного из дипломатов по обвинению в шпионаже, сообщили журналистам в дипмиссии.Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что передал Разову протест итальянского правительства и уведомил о высылке двух сотрудников дипмиссии.Накануне итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии по обвинению в шпионаже. По сообщениям силовиков, операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму.

https://ria.ru/20210331/shpionazh-1603585850.html

рим

италия

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луиджи ди майо, вмс италии, вооруженные силы рф, мид италии, рим, италия, в мире