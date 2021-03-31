https://ria.ru/20210331/diplomaty-1603612120.html

Италия вышлет двух российских дипломатов

Италия вышлет двух российских дипломатов

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства в связи с задержанием российского офицера по... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:17

2021-03-31T13:17

2021-03-31T14:23

высылка российских дипломатов из италии

россия

мид италии

италия

в мире

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РИМ, 31 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что передал послу РФ Сергею Разову протест итальянского правительства в связи с задержанием российского офицера по обвинению в шпионаже и уведомил о выдворении двух сотрудников дипмиссии."В связи с вызовом в министерство иностранных дел посла России в Италии мы передали последнему твердый протест итальянского правительства и уведомили о немедленном выдворении двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу", - написал он в Facebook.

https://ria.ru/20210331/ofitser-1603612663.html

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2021

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высылка российских дипломатов из италии, россия, мид италии, италия, в мире