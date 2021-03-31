https://ria.ru/20210331/diplomat-1603670314.html

В МИД Италии назвали инцидент с российским дипломатом угрозой НАТО

В МИД Италии назвали инцидент с российским дипломатом угрозой НАТО

Ситуация с задержанием сотрудника аппарата военного атташе при посольстве России в Риме ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:18

2021-03-31T17:18

2021-03-31T18:33

высылка российских дипломатов из италии

россия

луиджи ди майо

нато

рим

италия

в мире

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РИМ, 31 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Ситуация с задержанием сотрудника аппарата военного атташе при посольстве России в Риме ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо."Случившееся сегодня неприемлемо и повлечет последствия, в этом нет сомнений. Неприемлемо, что сотрудникам наших ВМС платят за информацию НАТО", — заявил он, выступая на совместном заседании комиссий по иностранным делам сената и палаты депутатов.Ранее в Кремле выразили надежду, что инцидент не повлияет на отношения двух стран.Накануне карабинеры задержали российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии. Их обвиняют в шпионаже: по версии полиции, итальянец за вознаграждение передал россиянину секретные документы. Как писали местные СМИ, речь идет не только о данных по республике, но и по НАТО, а плата составила пять тысяч евро.Сегодня МИД Италии принял решение выдворить двух сотрудников аппарата военного атташе. В российском посольстве выясняют обстоятельства случившегося и прорабатывают возможные ответные шаги.Это уже второй инцидент с российскими дипломатами в Европе за последнее время: на прошлой неделе власти Болгарии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства в Софии. Их также обвинили в шпионаже.

https://ria.ru/20210331/vysylka-1603615919.html

https://ria.ru/20210331/italiya-1603660633.html

россия

рим

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высылка российских дипломатов из италии, россия, луиджи ди майо, нато, рим, италия, в мире