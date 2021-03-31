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В МИД Италии назвали инцидент с российским дипломатом угрозой НАТО
В МИД Италии назвали инцидент с российским дипломатом угрозой НАТО
Ситуация с задержанием сотрудника аппарата военного атташе при посольстве России в Риме ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:18
2021-03-31T18:33
высылка российских дипломатов из италии
россия
луиджи ди майо
нато
рим
италия
в мире
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РИМ, 31 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Ситуация с задержанием сотрудника аппарата военного атташе при посольстве России в Риме ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо."Случившееся сегодня неприемлемо и повлечет последствия, в этом нет сомнений. Неприемлемо, что сотрудникам наших ВМС платят за информацию НАТО", — заявил он, выступая на совместном заседании комиссий по иностранным делам сената и палаты депутатов.Ранее в Кремле выразили надежду, что инцидент не повлияет на отношения двух стран.Накануне карабинеры задержали российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии. Их обвиняют в шпионаже: по версии полиции, итальянец за вознаграждение передал россиянину секретные документы. Как писали местные СМИ, речь идет не только о данных по республике, но и по НАТО, а плата составила пять тысяч евро.Сегодня МИД Италии принял решение выдворить двух сотрудников аппарата военного атташе. В российском посольстве выясняют обстоятельства случившегося и прорабатывают возможные ответные шаги.Это уже второй инцидент с российскими дипломатами в Европе за последнее время: на прошлой неделе власти Болгарии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства в Софии. Их также обвинили в шпионаже.
https://ria.ru/20210331/vysylka-1603615919.html
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высылка российских дипломатов из италии, россия, луиджи ди майо, нато, рим, италия, в мире

В МИД Италии назвали инцидент с российским дипломатом угрозой НАТО

17:18 31.03.2021 (обновлено: 18:33 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 31 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Ситуация с задержанием сотрудника аппарата военного атташе при посольстве России в Риме ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
"Случившееся сегодня неприемлемо и повлечет последствия, в этом нет сомнений. Неприемлемо, что сотрудникам наших ВМС платят за информацию НАТО", — заявил он, выступая на совместном заседании комиссий по иностранным делам сената и палаты депутатов.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 13:35
МИД РФ: высылка дипломатов из Италии не соответствует уровню отношений
Ранее в Кремле выразили надежду, что инцидент не повлияет на отношения двух стран.
Накануне карабинеры задержали российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии. Их обвиняют в шпионаже: по версии полиции, итальянец за вознаграждение передал россиянину секретные документы. Как писали местные СМИ, речь идет не только о данных по республике, но и по НАТО, а плата составила пять тысяч евро.
Сегодня МИД Италии принял решение выдворить двух сотрудников аппарата военного атташе. В российском посольстве выясняют обстоятельства случившегося и прорабатывают возможные ответные шаги.
Это уже второй инцидент с российскими дипломатами в Европе за последнее время: на прошлой неделе власти Болгарии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства в Софии. Их также обвинили в шпионаже.
Полицейская машина на улице Милана - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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СМИ узнали детали задержания россиянина в Италии
 
Высылка российских дипломатов из ИталииРоссияЛуиджи Ди МайоНАТОРимИталияВ мире
 
 
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