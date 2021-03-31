https://ria.ru/20210331/dietolog-1603563148.html
Диетолог рассказала, с чего начать путь к здоровому питанию
Диетолог рассказала, с чего начать путь к здоровому питанию
Путь к здоровому питанию нужно начинать с похода к врачу и обследования, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T09:08
2021-03-31T09:08
2021-03-31T11:04
россия
антонина стародубова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Путь к здоровому питанию нужно начинать с похода к врачу и обследования, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова."Людей, которые думают о своем питании, становится все больше – это, безусловно, положительная тенденция. Но при этом крайне важно, чтобы у каждого был доступ к достоверной информации, основанной на принципах доказательной медицины, о том, что реально представляет собой здоровое питание. И если человек решил изменить питание и придерживаться принципов здорового образа жизни, то по уже накопленному нами опыту можно сказать, что необходимо начать этот новый прекрасный путь с обращения к врачу: пройти медицинское обследование, получить необходимые медицинские консультации и, обладая полной информацией, следовать в правильном направлении", - рассказала Стародубова.
https://ria.ru/20210330/pitanie-1603431709.html
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