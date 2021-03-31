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На Украине создали центр по противодействию дезинформации
На Украине создали центр по противодействию дезинформации
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности создан при министерстве культуры и информационной политики Украины, сообщил в среду на... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:22
2021-03-31T21:22
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КИЕВ, 31 мар – РИА Новости. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности создан при министерстве культуры и информационной политики Украины, сообщил в среду на пресс-конференции глава минкульта Александр Ткаченко.Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО). По мнению Зеленского, такой центр нужен Украине, чтобы бороться с фейками, якобы запускаемыми Россией."Давно обсуждаемая тема относительно создания такого центра, наконец, начала свою реализацию. Центр при МКИП (министерстве культуры и информационной политики – ред.) будет сотрудничать с "Укринформом", будет постоянно также находиться в коммуникации с СНБО, с соответствующим центром там, а также с международными центрами, существующими в странах Балтии, в Чехии, в Финляндии и в Брюсселе", - сказал Ткаченко.В свою очередь руководитель новосозданного центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская заявила, что целью работы органа станет повышение стойкости общества к гибридному информационному влиянию.По словам Цибульской, также планируется создание онлайн-ресурса, на котором будут собраны исследования и фильмы о конфликте в Донбассе, а также сам центр будет регулярно создавать собственный контент."Мы также в ближайшее время планируем пересмотреть уже существующие рекомендации государству в сфере противодействия дезинформации и, конечно, мы планируем работать активно как с медиа, так и с лидерами мнений, объяснять дезинформационные кампании агрессора и принимать участие в разработке нормативно-правовой базы", - отметила она.
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балтия, владимир зеленский, финляндия, чехия, украина, в мире

На Украине создали центр по противодействию дезинформации

21:22 31.03.2021
 
© РИА НовостиМинистерство культуры Украины
Министерство культуры Украины - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости
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КИЕВ, 31 мар – РИА Новости. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности создан при министерстве культуры и информационной политики Украины, сообщил в среду на пресс-конференции глава минкульта Александр Ткаченко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО). По мнению Зеленского, такой центр нужен Украине, чтобы бороться с фейками, якобы запускаемыми Россией.
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"Давно обсуждаемая тема относительно создания такого центра, наконец, начала свою реализацию. Центр при МКИП (министерстве культуры и информационной политики – ред.) будет сотрудничать с "Укринформом", будет постоянно также находиться в коммуникации с СНБО, с соответствующим центром там, а также с международными центрами, существующими в странах Балтии, в Чехии, в Финляндии и в Брюсселе", - сказал Ткаченко.
В свою очередь руководитель новосозданного центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская заявила, что целью работы органа станет повышение стойкости общества к гибридному информационному влиянию.
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По словам Цибульской, также планируется создание онлайн-ресурса, на котором будут собраны исследования и фильмы о конфликте в Донбассе, а также сам центр будет регулярно создавать собственный контент.
"Мы также в ближайшее время планируем пересмотреть уже существующие рекомендации государству в сфере противодействия дезинформации и, конечно, мы планируем работать активно как с медиа, так и с лидерами мнений, объяснять дезинформационные кампании агрессора и принимать участие в разработке нормативно-правовой базы", - отметила она.
 
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