https://ria.ru/20210331/deputat-1603679327.html
Украинский депутат решила "валить из страны", услышав речь главкома ВСУ
Украинский депутат решила "валить из страны", услышав речь главкома ВСУ
На Украине разгорелся политический скандал с участием депутата от партии "Слуги народа" Анны Колесник. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:04
2021-03-31T18:04
2021-03-31T20:11
руслан хомчак
вооруженные силы украины
украина
происшествия
в мире
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. На Украине разгорелся политический скандал с участием депутата от партии "Слуги народа" Анны Колесник. Слушая доклад Главнокомандующего украинскими ВС Руслана Хомчака, она отправила в мессенджере два сообщения: "Мы слушаем Хомчака. Нужно валить из страны". Экран ее смартфона попал в объектив журналистов, и фотографии с перепиской были обнародованы на украинском портале "Буквы". Затем последовала реакция самой Колесник. В Facebook депутат написала пост-объяснение, в котором уточнила, что имела в виду поездку за рубеж на майские праздники. Однако позже запись в ее аккаунте была удалена. Скриншоты ее страницы опубликовала украинская газета "Страна". Теперь пользователи социальной сети атакуют последнюю свежую запись на странице Колесник с вопросами "в какую страну она собралась свалить" и с критикой в адрес депутата. Ранее во вторник Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности страны. Он заявил, что ВС Украины намерены в ответ усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении.
https://ria.ru/20210330/poroshenko-1603540409.html
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руслан хомчак, вооруженные силы украины, украина, происшествия, в мире