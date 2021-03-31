https://ria.ru/20210331/deputat-1603603318.html

Новороссийский депутат ответит в суде за покушение на мошенничество

Новороссийский депутат ответит в суде за покушение на мошенничество

Депутат из Новороссийска Михаил Ерохин, пытавшийся заработать на отказе от провокаций в единый день голосования 13 сентября, предстанет перед судом за покушение РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:37

2021-03-31T12:37

2021-03-31T12:57

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутат из Новороссийска Михаил Ерохин, пытавшийся заработать на отказе от провокаций в единый день голосования 13 сентября, предстанет перед судом за покушение на мошенничество, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Ранее СК сообщал, что за месяц до выборов Ерохин предложил представителю администрации Новороссийска заплатить ему, чтоб он не совершал "провокаций и других препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан".После получения денег Ерохина, депутата от "Справедливой России", задержали. Ему вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере)."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила Петренко.

https://realty.ria.ru/20210329/deputat-1603243968.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), происшествия