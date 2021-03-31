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Новороссийский депутат ответит в суде за покушение на мошенничество
Новороссийский депутат ответит в суде за покушение на мошенничество
Депутат из Новороссийска Михаил Ерохин, пытавшийся заработать на отказе от провокаций в единый день голосования 13 сентября, предстанет перед судом за покушение РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:37
2021-03-31T12:57
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутат из Новороссийска Михаил Ерохин, пытавшийся заработать на отказе от провокаций в единый день голосования 13 сентября, предстанет перед судом за покушение на мошенничество, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Ранее СК сообщал, что за месяц до выборов Ерохин предложил представителю администрации Новороссийска заплатить ему, чтоб он не совершал "провокаций и других препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан".После получения денег Ерохина, депутата от "Справедливой России", задержали. Ему вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере)."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила Петренко.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Новороссийский депутат ответит в суде за покушение на мошенничество

12:37 31.03.2021 (обновлено: 12:57 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутат из Новороссийска Михаил Ерохин, пытавшийся заработать на отказе от провокаций в единый день голосования 13 сентября, предстанет перед судом за покушение на мошенничество, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее СК сообщал, что за месяц до выборов Ерохин предложил представителю администрации Новороссийска заплатить ему, чтоб он не совершал "провокаций и других препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан".
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"По данным следствия, Ерохин получил от заместителя главы администрации города Новороссийска, действовавшей под контролем правоохранительных органов, денежные средства и муляжи денежных средств в сумме более 2 миллионов рублей за непрепятствование проведению избирательного процесса и несоздание провокационных ситуаций в единый день голосования – 13 сентября 2020 года", - сказала Петренко.
После получения денег Ерохина, депутата от "Справедливой России", задержали. Ему вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере).
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила Петренко.
 
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