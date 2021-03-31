Новороссийский депутат ответит в суде за покушение на мошенничество
12:37 31.03.2021 (обновлено: 12:57 31.03.2021)
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутат из Новороссийска Михаил Ерохин, пытавшийся заработать на отказе от провокаций в единый день голосования 13 сентября, предстанет перед судом за покушение на мошенничество, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее СК сообщал, что за месяц до выборов Ерохин предложил представителю администрации Новороссийска заплатить ему, чтоб он не совершал "провокаций и других препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан".
"По данным следствия, Ерохин получил от заместителя главы администрации города Новороссийска, действовавшей под контролем правоохранительных органов, денежные средства и муляжи денежных средств в сумме более 2 миллионов рублей за непрепятствование проведению избирательного процесса и несоздание провокационных ситуаций в единый день голосования – 13 сентября 2020 года", - сказала Петренко.
После получения денег Ерохина, депутата от "Справедливой России", задержали. Ему вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере).
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила Петренко.