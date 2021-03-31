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Россиянам рассказали, как не потерять деньги в кризис
Россиянам рассказали, как не потерять деньги в кризис
В случае экономического кризиса сохранить денежные сбережения помогут депозитные счета. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T09:22
2021-03-31T09:22
2021-03-31T11:21
эдуард бугров
ura.ru
хоум кредит
рэу имени г. в. плеханова
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В случае экономического кризиса сохранить денежные сбережения помогут депозитные счета. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.Он подчеркнул, что при желании заработать нужно вкладывать в акции крупных компаний и некоторых облигаций на долгосрочный период, так как их доходность в 1,5-2 раза выше, чем у депозитных счетов.Аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский также спрогнозировал рост процентных ставок по банковским вкладам и посоветовал хранить сбережения в рублях.Дужинский добавил, что валютные вклады популярны только в периоды нестабильности курса, однако в остальное время они не обеспечивают привлекательный уровень дохода.Ранее управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров рекомендовал не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она ни казалась. Чтобы минимизировать риски, он посоветовал пересмотреть структуру пропорции, треть активов оставить в долларах, еще одну треть — в евро, а оставшиеся 40% — в рублях.
https://ria.ru/20210330/dokhod-1603418018.html
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эдуард бугров, ura.ru, хоум кредит , рэу имени г. в. плеханова, общество
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
В случае экономического кризиса сохранить денежные сбережения помогут депозитные счета. Об этом URA.RU
рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.
"Если цель сберечь деньги, то в среднесрочной перспективе рост ключевой ставки должен привести к росту ставок по депозитам", - считает эксперт.
Он подчеркнул, что при желании заработать нужно вкладывать в акции крупных компаний и некоторых облигаций на долгосрочный период, так как их доходность в 1,5-2 раза выше, чем у депозитных счетов.
Аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский также спрогнозировал рост процентных ставок по банковским вкладам и посоветовал хранить сбережения в рублях.
"По мере роста ключевой ставки до 5-6% можно ожидать и роста ставок по депозитам. Мы наблюдаем положительную динамику по рублевым вкладам по сравнению с прошлым годом", - отметил он.
Дужинский добавил, что валютные вклады популярны только в периоды нестабильности курса, однако в остальное время они не обеспечивают привлекательный уровень дохода.
Ранее управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров рекомендовал не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она ни казалась. Чтобы минимизировать риски, он посоветовал пересмотреть структуру пропорции, треть активов оставить в долларах, еще одну треть — в евро, а оставшиеся 40% — в рублях.