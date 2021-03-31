https://ria.ru/20210331/dengi-1603564481.html

Россиянам рассказали, как не потерять деньги в кризис

Россиянам рассказали, как не потерять деньги в кризис

В случае экономического кризиса сохранить денежные сбережения помогут депозитные счета. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:22

2021-03-31T09:22

2021-03-31T11:21

эдуард бугров

ura.ru

хоум кредит

рэу имени г. в. плеханова

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В случае экономического кризиса сохранить денежные сбережения помогут депозитные счета. Об этом URA.RU рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.Он подчеркнул, что при желании заработать нужно вкладывать в акции крупных компаний и некоторых облигаций на долгосрочный период, так как их доходность в 1,5-2 раза выше, чем у депозитных счетов.Аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский также спрогнозировал рост процентных ставок по банковским вкладам и посоветовал хранить сбережения в рублях.Дужинский добавил, что валютные вклады популярны только в периоды нестабильности курса, однако в остальное время они не обеспечивают привлекательный уровень дохода.Ранее управляющий партнер компании "GLS INVEST" Эдуард Бугров рекомендовал не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она ни казалась. Чтобы минимизировать риски, он посоветовал пересмотреть структуру пропорции, треть активов оставить в долларах, еще одну треть — в евро, а оставшиеся 40% — в рублях.

https://ria.ru/20210330/dokhod-1603418018.html

https://ria.ru/20210130/sberezheniya-1595234957.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдуард бугров, ura.ru, хоум кредит , рэу имени г. в. плеханова, общество