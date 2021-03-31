https://ria.ru/20210331/demografiya-1603613878.html

В Кремле оценили демографическую ситуацию в России

В Кремле оценили демографическую ситуацию в России

Сложную демографическую ситуацию в России пока выправить не получается, но принимаются весьма интенсивные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:28

2021-03-31T13:28

2021-03-31T13:28

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сложную демографическую ситуацию в России пока выправить не получается, но принимаются весьма интенсивные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это, безусловно, проблема. В целом наша демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении. Действительно принимаются весьма и весьма интенсивные меры на то, чтобы вот эти демографические ямы, чтобы они минимальным образом сказывались, но все-таки демография - это штука очень хитрая, и пока, по объективным причинам, полностью эту ситуацию выправить не получается. В разных регионах России разная динамика демографическая", - заявил Песков журналистам.

https://ria.ru/20201026/zhirinovskiy-1581664934.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, общество