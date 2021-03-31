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В Кремле оценили демографическую ситуацию в России
В Кремле оценили демографическую ситуацию в России
Сложную демографическую ситуацию в России пока выправить не получается, но принимаются весьма интенсивные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:28
2021-03-31T13:28
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сложную демографическую ситуацию в России пока выправить не получается, но принимаются весьма интенсивные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это, безусловно, проблема. В целом наша демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении. Действительно принимаются весьма и весьма интенсивные меры на то, чтобы вот эти демографические ямы, чтобы они минимальным образом сказывались, но все-таки демография - это штука очень хитрая, и пока, по объективным причинам, полностью эту ситуацию выправить не получается. В разных регионах России разная динамика демографическая", - заявил Песков журналистам.
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дмитрий песков, общество

В Кремле оценили демографическую ситуацию в России

13:28 31.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сложную демографическую ситуацию в России пока выправить не получается, но принимаются весьма интенсивные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это, безусловно, проблема. В целом наша демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении. Действительно принимаются весьма и весьма интенсивные меры на то, чтобы вот эти демографические ямы, чтобы они минимальным образом сказывались, но все-таки демография - это штука очень хитрая, и пока, по объективным причинам, полностью эту ситуацию выправить не получается. В разных регионах России разная динамика демографическая", - заявил Песков журналистам.
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