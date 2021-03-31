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Путин и сотрудники Кремля сдали декларации о доходах за 2020 год
Путин и сотрудники Кремля сдали декларации о доходах за 2020 год
Президент России Владимир Путин и высокопоставленные сотрудники Кремля отчитались о своих доходах за 2020 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:06
2021-03-31T22:22
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и высокопоставленные сотрудники Кремля отчитались о своих доходах за 2020 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства, замглавы администрации Дмитрий Песков.Он утвердительно ответил на вопрос, сдали ли они декларации.В прошлом году в середине апреля Путин из-за пандемии своим указом продлил до 1 августа срок представления деклараций о доходах чиновников за 2019 год. Однако, как ранее сообщил Песков, в этом году сроки переноситься не будут. Декларации должны быть опубликованы, как правило, это происходит через две-три недели.Согласно опубликованным документам, Путин в 2019 году задекларировал доход в 9,726 миллиона рублей, что на миллион с лишним больше, чем он заработал в 2018 году.
https://ria.ru/20210319/putin-1601963052.html
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дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин и сотрудники Кремля сдали декларации о доходах за 2020 год

17:06 31.03.2021 (обновлено: 22:22 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и высокопоставленные сотрудники Кремля отчитались о своих доходах за 2020 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства, замглавы администрации Дмитрий Песков.
Он утвердительно ответил на вопрос, сдали ли они декларации.
В прошлом году в середине апреля Путин из-за пандемии своим указом продлил до 1 августа срок представления деклараций о доходах чиновников за 2019 год. Однако, как ранее сообщил Песков, в этом году сроки переноситься не будут. Декларации должны быть опубликованы, как правило, это происходит через две-три недели.
Согласно опубликованным документам, Путин в 2019 году задекларировал доход в 9,726 миллиона рублей, что на миллион с лишним больше, чем он заработал в 2018 году.
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