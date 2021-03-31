https://ria.ru/20210331/debosh-1603567090.html

Пьяный пассажир рейса Москва — Томск устроил дебош

Пьяный пассажир рейса Москва — Томск устроил дебош

Пассажиров рейса "Аэрофлота" из Москвы в Томск пришлось пересаживать на другой самолет после того, как пьяный мужчина отказался надевать маску и пригрозил... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:40

2021-03-31T09:40

2021-03-31T09:40

россия

аэрофлот

москва

томск

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пассажиров рейса "Аэрофлота" из Москвы в Томск пришлось пересаживать на другой самолет после того, как пьяный мужчина отказался надевать маску и пригрозил устроить взрыв, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Пассажиров из-за этого пришлось пересадить на другой самолет, а багаж – дополнительно осмотреть. Дебошира между тем передали полиции, и самолет уже вылетел в пункт назначения.Официальными комментариями силовых структур РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210310/reys-1600636505.html

россия

москва

томск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аэрофлот, москва, томск, происшествия