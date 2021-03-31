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Пьяный пассажир рейса Москва — Томск устроил дебош
Пьяный пассажир рейса Москва — Томск устроил дебош
Пассажиров рейса "Аэрофлота" из Москвы в Томск пришлось пересаживать на другой самолет после того, как пьяный мужчина отказался надевать маску и пригрозил... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T09:40
2021-03-31T09:40
2021-03-31T09:40
россия
аэрофлот
москва
томск
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пассажиров рейса "Аэрофлота" из Москвы в Томск пришлось пересаживать на другой самолет после того, как пьяный мужчина отказался надевать маску и пригрозил устроить взрыв, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Пассажиров из-за этого пришлось пересадить на другой самолет, а багаж – дополнительно осмотреть. Дебошира между тем передали полиции, и самолет уже вылетел в пункт назначения.Официальными комментариями силовых структур РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210310/reys-1600636505.html
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