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Депутат оценила намерение Украины признать борщ национальным достоянием
Депутат оценила намерение Украины признать борщ национальным достоянием
Надежды на признание борща исключительно украинским достоянием сомнительны: как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T22:13
2021-03-31T22:13
донбасс
юнеско
елена панина
армения
украина
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Надежды на признание борща исключительно украинским достоянием сомнительны: как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее СМИ сообщили, что министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко со своей стороны сообщил, что досье "Культура приготовления украинского борща" направили в Париж, где располагается штаб-квартира организации."Сама по себе борьба официального Киева с русским борщом выглядит курьезно, поскольку на протяжении веков это блюдо готовили не только на территории современных России и Украины, но и ряда других стран", - сказала депутат РИА Новости.Парламентарий выразила сожаление, что "кулинарные" споры становятся проекцией политических конфликтов. Яркий пример тому, по словам Паниной, "битва за лаваш" между Арменией и рядом мусульманских стран, которая закончилась тем, что ЮНЕСКО внесло в свой реестр две разновидности лаваша."Поэтому надежды на то, что борщ будет признан исключительно украинским достоянием, сомнительны. Как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли", - отметила Панина.Вместе с тем, по мнению политика, выдвинутый украинским министром лозунг "Борщ наш" имеет, с учетом современных украинских реалий, "рациональный смысл с психиатрической точки зрения"."На фоне подготовки войны в Донбассе, которую ведут киевские власти, любые "гастрономические баталии" выглядят относительно безобидным каналом выплеска националистической агрессии, которой заражена часть украинского общества", - констатировала парламентарий.
https://ria.ru/20201231/borsch-1591552009.html
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Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"
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донбасс, юнеско, елена панина, армения, украина, в мире

Депутат оценила намерение Украины признать борщ национальным достоянием

22:13 31.03.2021
 
© Depositphotos / Smile.StudioОфициант подает борщ
Официант подает борщ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Depositphotos / Smile.Studio
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Надежды на признание борща исключительно украинским достоянием сомнительны: как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее СМИ сообщили, что министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко со своей стороны сообщил, что досье "Культура приготовления украинского борща" направили в Париж, где располагается штаб-квартира организации.
"Сама по себе борьба официального Киева с русским борщом выглядит курьезно, поскольку на протяжении веков это блюдо готовили не только на территории современных России и Украины, но и ряда других стран", - сказала депутат РИА Новости.
Парламентарий выразила сожаление, что "кулинарные" споры становятся проекцией политических конфликтов. Яркий пример тому, по словам Паниной, "битва за лаваш" между Арменией и рядом мусульманских стран, которая закончилась тем, что ЮНЕСКО внесло в свой реестр две разновидности лаваша.
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"Поэтому надежды на то, что борщ будет признан исключительно украинским достоянием, сомнительны. Как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли", - отметила Панина.
Вместе с тем, по мнению политика, выдвинутый украинским министром лозунг "Борщ наш" имеет, с учетом современных украинских реалий, "рациональный смысл с психиатрической точки зрения".
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"На фоне подготовки войны в Донбассе, которую ведут киевские власти, любые "гастрономические баталии" выглядят относительно безобидным каналом выплеска националистической агрессии, которой заражена часть украинского общества", - констатировала парламентарий.
 
ДонбассЮНЕСКОЕлена ПанинаАрменияУкраинаВ мире
 
 
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