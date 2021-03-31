https://ria.ru/20210331/borsch-1603712254.html
Депутат оценила намерение Украины признать борщ национальным достоянием
Депутат оценила намерение Украины признать борщ национальным достоянием
Надежды на признание борща исключительно украинским достоянием сомнительны: как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T22:13
2021-03-31T22:13
2021-03-31T22:13
донбасс
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елена панина
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украина
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Надежды на признание борща исключительно украинским достоянием сомнительны: как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее СМИ сообщили, что министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко со своей стороны сообщил, что досье "Культура приготовления украинского борща" направили в Париж, где располагается штаб-квартира организации."Сама по себе борьба официального Киева с русским борщом выглядит курьезно, поскольку на протяжении веков это блюдо готовили не только на территории современных России и Украины, но и ряда других стран", - сказала депутат РИА Новости.Парламентарий выразила сожаление, что "кулинарные" споры становятся проекцией политических конфликтов. Яркий пример тому, по словам Паниной, "битва за лаваш" между Арменией и рядом мусульманских стран, которая закончилась тем, что ЮНЕСКО внесло в свой реестр две разновидности лаваша."Поэтому надежды на то, что борщ будет признан исключительно украинским достоянием, сомнительны. Как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли", - отметила Панина.Вместе с тем, по мнению политика, выдвинутый украинским министром лозунг "Борщ наш" имеет, с учетом современных украинских реалий, "рациональный смысл с психиатрической точки зрения"."На фоне подготовки войны в Донбассе, которую ведут киевские власти, любые "гастрономические баталии" выглядят относительно безобидным каналом выплеска националистической агрессии, которой заражена часть украинского общества", - констатировала парламентарий.
https://ria.ru/20201231/borsch-1591552009.html
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Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"
Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"
2021-03-31T22:13
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PT4M42S
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донбасс, юнеско, елена панина, армения, украина, в мире
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Надежды на признание борща исключительно украинским достоянием сомнительны: как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина
.
Ранее СМИ сообщили, что министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко со своей стороны сообщил, что досье "Культура приготовления украинского борща" направили в Париж, где располагается штаб-квартира организации.
"Сама по себе борьба официального Киева с русским борщом выглядит курьезно, поскольку на протяжении веков это блюдо готовили не только на территории современных России и Украины, но и ряда других стран", - сказала депутат РИА Новости.
Парламентарий выразила сожаление, что "кулинарные" споры становятся проекцией политических конфликтов. Яркий пример тому, по словам Паниной, "битва за лаваш" между Арменией
и рядом мусульманских стран, которая закончилась тем, что ЮНЕСКО
внесло в свой реестр две разновидности лаваша.
"Поэтому надежды на то, что борщ будет признан исключительно украинским достоянием, сомнительны. Как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли", - отметила Панина.
Вместе с тем, по мнению политика, выдвинутый украинским министром лозунг "Борщ наш" имеет, с учетом современных украинских реалий, "рациональный смысл с психиатрической точки зрения".
"На фоне подготовки войны в Донбассе
, которую ведут киевские власти, любые "гастрономические баталии" выглядят относительно безобидным каналом выплеска националистической агрессии, которой заражена часть украинского общества", - констатировала парламентарий.