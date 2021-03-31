https://ria.ru/20210331/borsch-1603613730.html

Киев решил "узаконить" право называть борщ национальным блюдом

Киев решил "узаконить" право называть борщ национальным блюдом

Министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО, пишет "Обозреватель". РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:27

2021-03-31T13:27

2021-03-31T15:26

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юнеско

париж

в мире

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО, пишет "Обозреватель".Сообщается, что инициатором этой идеи стал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, со своей стороны, сообщил, что досье "Культура приготовления украинского борща" направили в Париж, где располагается штаб-квартира ЮНЕСКО.В МИД добавили, что рассмотрение заявки может занять несколько лет, так как оно происходит лишь раз в два года.Дискуссии о принадлежности борща длятся не один день. В декабре прошлого года страсти накалились после того, как российский телеведущий Андрей Бочаров написал в соцсети пост о "русском борще", что вызвало шквал критики со стороны украинских пользователей. Некоторые из них заявили о "воровстве" блюда россиянами. При этом российский МИД напомнил, что борщ считается национальным блюдом также в Белоруссии, Польше, Румынии, Молдавии и Литве.

https://ria.ru/20201229/zhiteli-kharkova-otvechayut-na-vopros-chey-borsch-1591465683.html

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мид украины, юнеско, париж, в мире