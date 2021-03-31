Киев решил "узаконить" право называть борщ национальным блюдом
13:27 31.03.2021 (обновлено: 15:26 31.03.2021)
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины подало заявку на внесение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО, пишет "Обозреватель".
Сообщается, что инициатором этой идеи стал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, со своей стороны, сообщил, что досье "Культура приготовления украинского борща" направили в Париж, где располагается штаб-квартира ЮНЕСКО.
"Мы стали еще ближе к внесению борща в нематериальное наследие ЮНЕСКО! Украинский борщ — украинское национальное блюдо, у которого нет конкурентов. Хватит манипулировать на почве "русскости" борща, потому что правду не изменишь. Борщ — наш", — написал он в Facebook.
В МИД добавили, что рассмотрение заявки может занять несколько лет, так как оно происходит лишь раз в два года.
Дискуссии о принадлежности борща длятся не один день. В декабре прошлого года страсти накалились после того, как российский телеведущий Андрей Бочаров написал в соцсети пост о "русском борще", что вызвало шквал критики со стороны украинских пользователей. Некоторые из них заявили о "воровстве" блюда россиянами. При этом российский МИД напомнил, что борщ считается национальным блюдом также в Белоруссии, Польше, Румынии, Молдавии и Литве.
29 декабря 2020, 19:43Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?"Министерство культуры Украины планирует внести украинский борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В России существует свой вариант этого блюда, который отличается набором некоторых ингредиентов. Жители Харькова высказали свое мнение о том, существует ли все-таки русский борщ и чем он отличается от украинского.