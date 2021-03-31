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Боррель заявил о "нападении" во время визита в Москву
Боррель заявил о "нападении" во время визита в Москву
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с телеканалом France 24 заявил, что на него "напали" во время... РИА Новости, 01.04.2021
2021-03-31T22:18
2021-04-01T04:02
россия
жозеп боррель
france 24
сергей лавров
евросоюз
москва
в мире
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с телеканалом France 24 заявил, что на него "напали" во время визита в Москву.В ответ на вопрос о якобы оскорблении российской стороной глава европейской дипломатии ответил, что считает прошедшие в феврале переговоры проявлением агрессии в свой адрес."Это нападение, а не оскорбление", — сказал Боррель.Дипломат также выразил мнение, что отношения между Россией и Евросоюзом находятся "в мертвой точке".Подобные заявления со стороны ЕС звучат не впервые. Ранее Боррель называл Россию "опасным соседом" и отмечал, что Запад обеспокоен якобы желанием Москвы и Пекина объединить усилия для противостояния европейским странам. После своего последнего визита в Москву в феврале Боррель предложил ввести новые санкции. Они вступили в силу в начале марта и направлены против руководителей правоохранительных органов. Российская сторона назвала это решение "тупиковым и неправовым путем", отметив, что ограничения не достигают своей цели. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о готовности Москвы развивать отношения с ЕС на основе равноправия и поиска балансов интересов, однако напомнил, что Россия не приемлет любые попытки "наказать" ее на международной арене.
https://ria.ru/20210324/evrosoyuz-1602724953.html
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россия, жозеп боррель, france 24, сергей лавров, евросоюз, москва, в мире

Боррель заявил о "нападении" во время визита в Москву

22:18 31.03.2021 (обновлено: 04:02 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с телеканалом France 24 заявил, что на него "напали" во время визита в Москву.
В ответ на вопрос о якобы оскорблении российской стороной глава европейской дипломатии ответил, что считает прошедшие в феврале переговоры проявлением агрессии в свой адрес.
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"Это нападение, а не оскорбление", — сказал Боррель.
Дипломат также выразил мнение, что отношения между Россией и Евросоюзом находятся "в мертвой точке".
Подобные заявления со стороны ЕС звучат не впервые. Ранее Боррель называл Россию "опасным соседом" и отмечал, что Запад обеспокоен якобы желанием Москвы и Пекина объединить усилия для противостояния европейским странам. После своего последнего визита в Москву в феврале Боррель предложил ввести новые санкции. Они вступили в силу в начале марта и направлены против руководителей правоохранительных органов. Российская сторона назвала это решение "тупиковым и неправовым путем", отметив, что ограничения не достигают своей цели. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о готовности Москвы развивать отношения с ЕС на основе равноправия и поиска балансов интересов, однако напомнил, что Россия не приемлет любые попытки "наказать" ее на международной арене.
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