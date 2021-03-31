Боррель заявил о "нападении" во время визита в Москву
22:18 31.03.2021 (обновлено: 04:02 01.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с телеканалом France 24 заявил, что на него "напали" во время визита в Москву.
В ответ на вопрос о якобы оскорблении российской стороной глава европейской дипломатии ответил, что считает прошедшие в феврале переговоры проявлением агрессии в свой адрес.
"Это нападение, а не оскорбление", — сказал Боррель.
Дипломат также выразил мнение, что отношения между Россией и Евросоюзом находятся "в мертвой точке".
Подобные заявления со стороны ЕС звучат не впервые. Ранее Боррель называл Россию "опасным соседом" и отмечал, что Запад обеспокоен якобы желанием Москвы и Пекина объединить усилия для противостояния европейским странам. После своего последнего визита в Москву в феврале Боррель предложил ввести новые санкции. Они вступили в силу в начале марта и направлены против руководителей правоохранительных органов. Российская сторона назвала это решение "тупиковым и неправовым путем", отметив, что ограничения не достигают своей цели. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о готовности Москвы развивать отношения с ЕС на основе равноправия и поиска балансов интересов, однако напомнил, что Россия не приемлет любые попытки "наказать" ее на международной арене.