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Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая
Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая
Работающие российские пенсионеры из-за пандемии коронавируса смогут продлить электронные больничные до 1 мая, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T21:51
2021-03-31T22:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Работающие российские пенсионеры из-за пандемии коронавируса смогут продлить электронные больничные до 1 мая, сообщает пресс-служба правительства."Граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, могут продлить электронные больничные до 1 мая. Изменения в срок действия временных правил оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение коснётся работающих пенсионеров, которые не перешли на удалёнку и не находятся в отпуске. Они также должны проживать в регионах, в которых продолжают действовать ограничения. Добавляется, что продлённые или новые электронные больничные оплатит Фонд социального страхования - средства сразу за весь период поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления."Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы", - подчеркивается в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин

Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая

21:51 31.03.2021 (обновлено: 22:22 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди гуляют в одном из парков Москвы
Люди гуляют в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Работающие российские пенсионеры из-за пандемии коронавируса смогут продлить электронные больничные до 1 мая, сообщает пресс-служба правительства.
"Граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, могут продлить электронные больничные до 1 мая. Изменения в срок действия временных правил оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что решение коснётся работающих пенсионеров, которые не перешли на удалёнку и не находятся в отпуске. Они также должны проживать в регионах, в которых продолжают действовать ограничения. Добавляется, что продлённые или новые электронные больничные оплатит Фонд социального страхования - средства сразу за весь период поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления.
"Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы", - подчеркивается в сообщении.
 
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