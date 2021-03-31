https://ria.ru/20210331/bolnichnyy-1603710519.html

Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая

Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая

Работающие российские пенсионеры из-за пандемии коронавируса смогут продлить электронные больничные до 1 мая, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T21:51

2021-03-31T21:51

2021-03-31T22:22

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коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Работающие российские пенсионеры из-за пандемии коронавируса смогут продлить электронные больничные до 1 мая, сообщает пресс-служба правительства."Граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, могут продлить электронные больничные до 1 мая. Изменения в срок действия временных правил оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение коснётся работающих пенсионеров, которые не перешли на удалёнку и не находятся в отпуске. Они также должны проживать в регионах, в которых продолжают действовать ограничения. Добавляется, что продлённые или новые электронные больничные оплатит Фонд социального страхования - средства сразу за весь период поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления."Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210326/pensionery-1602958841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин