https://ria.ru/20210331/bochkarev-1603655246.html

Бочкарев: поездам от Каланчевской до Курской на год оставят один ж/д путь

Бочкарев: поездам от Каланчевской до Курской на год оставят один ж/д путь

Второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская – Курская, который начнется летом 2021 года, предполагает запуск на год реверсивного движения... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:17

2021-03-31T16:17

2021-03-31T16:17

московские центральные диаметры (мцд)

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 31 мар - РИА Недвижимость. Второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская – Курская, который начнется летом 2021 года, предполагает запуск на год реверсивного движения поездов по единственному железнодорожному пути, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Летом начнется второй, более сложный этап реконструкции участка Каланчевская – Курская, когда в течение года здесь будет организовано реверсивное движение поездов по одному новому пути, что позволит без остановки движения провести реконструкцию существующих путей. Чтобы снизить нагрузку на участок в период проведения работ, поезда дальнего следования переведут на новый железнодорожный вокзал "Восточный", который планируется открыть для пассажиров к этому времени", - отметил он.Как отметил заммэра, такое решение продиктовано условиями плотной городской застройки, в которых ведутся работы.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

https://realty.ria.ru/20210327/nauchnaya-dolina-mgu-1603112507.html

москва

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московские центральные диаметры (мцд), андрей бочкарев, москва