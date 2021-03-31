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Бочкарев: поездам от Каланчевской до Курской на год оставят один ж/д путь
Бочкарев: поездам от Каланчевской до Курской на год оставят один ж/д путь
Второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская – Курская, который начнется летом 2021 года, предполагает запуск на год реверсивного движения... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:17
2021-03-31T16:17
2021-03-31T16:17
московские центральные диаметры (мцд)
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 31 мар - РИА Недвижимость. Второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская – Курская, который начнется летом 2021 года, предполагает запуск на год реверсивного движения поездов по единственному железнодорожному пути, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Летом начнется второй, более сложный этап реконструкции участка Каланчевская – Курская, когда в течение года здесь будет организовано реверсивное движение поездов по одному новому пути, что позволит без остановки движения провести реконструкцию существующих путей. Чтобы снизить нагрузку на участок в период проведения работ, поезда дальнего следования переведут на новый железнодорожный вокзал "Восточный", который планируется открыть для пассажиров к этому времени", - отметил он.Как отметил заммэра, такое решение продиктовано условиями плотной городской застройки, в которых ведутся работы.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
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московские центральные диаметры (мцд), андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 31 мар - РИА Недвижимость. Второй этап реконструкции участка железной дороги Каланчевская – Курская, который начнется летом 2021 года, предполагает запуск на год реверсивного движения поездов по единственному железнодорожному пути, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
"Летом начнется второй, более сложный этап реконструкции участка Каланчевская – Курская, когда в течение года здесь будет организовано реверсивное движение поездов по одному новому пути, что позволит без остановки движения провести реконструкцию существующих путей. Чтобы снизить нагрузку на участок в период проведения работ, поезда дальнего следования переведут на новый железнодорожный вокзал "Восточный", который планируется открыть для пассажиров к этому времени", - отметил он.
Как отметил заммэра, такое решение продиктовано условиями плотной городской застройки, в которых ведутся работы.
"Этот участок является очень важным с точки зрения организации пассажирских перевозок, останавливать движение по нему нельзя. В связи с этим работы проходят поэтапно: сначала проложат четвертый главный путь и организуют по нему реверсивное движение, затем реконструируют первый и второй главные пути, а также построят третий. После завершения работ движение будет осуществляться по четырем путям, благодаря чему пропускная способность участка увеличится в два раза, а также будет обеспечена возможность запуска маршрута МЦД-4", - пояснил Бочкарёв.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.