Захарова прокомментировала блокировку арабской версии RT на YouTube
17:08 31.03.2021 (обновлено: 17:24 31.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Официальный представить МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку на YouTube арабской версии RT, назвав его очередным актом цензуры и "изнасилованием свободы слова".
"Американский видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт арабской версии телеканала RT. Аудитория информационного ресурса, которая составляет 5,5 миллиона подписчиков, без объяснения причин оказалась отключена от материалов канала", - написала она в Facebook.
"Учитывая, что RT регулярно подвергается беспрецедентному давлению в западных странах, где такими нечистоплотными методами пытаются конкурировать с популярным телеканалом, предполагаю, что речь идёт об очередном акте цензуры со стороны американских платформ", - указала она.
"Надоело повторять заезженные политкорректные фразы. Поэтому скажу прямо: американские цифровые гиганты изнасиловали свободу слова. Именно так, и никак иначе", - написала Захарова.
По ее словам, "дело это для элит в США привычное". "Но то, что американцы позволяют делать своим монополистам внутри страны, это их дело", - добавила она.
"Сначала десятилетиями "не видят" проблемы, а потом начинают проводить глобальные кампании типа #metoo и #BLM. Но в данном случае это не американская юрисдикция. Что еще должно произойти, чтобы стало понятно: от американского надругательства над правами журналистов и свободой слова мир "не может дышать"?" - задалась вопросом Захарова.
"Единственное разумное объяснение подобного насилия и травли - это сделали "внутренние американские террористы", - заключила она
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube заблокировал аккаунт RT на арабском.
В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. Кроме того, Facebook заблокировал интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента, сообщила главный редактор вещателя Ксения Федорова, отметив, что от социальной сети ожидают объяснений ситуации.