https://ria.ru/20210331/blokirovka-1603668812.html

Захарова прокомментировала блокировку арабской версии RT на YouTube

Захарова прокомментировала блокировку арабской версии RT на YouTube

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку на YouTube арабской версии RT, назвав его очередным актом цензуры и "изнасилованием... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:08

2021-03-31T17:08

2021-03-31T17:24

европарламент

мария захарова

youtube

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Официальный представить МИД РФ Мария Захарова прокомментировала блокировку на YouTube арабской версии RT, назвав его очередным актом цензуры и "изнасилованием свободы слова"."Американский видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт арабской версии телеканала RT. Аудитория информационного ресурса, которая составляет 5,5 миллиона подписчиков, без объяснения причин оказалась отключена от материалов канала", - написала она в Facebook."Надоело повторять заезженные политкорректные фразы. Поэтому скажу прямо: американские цифровые гиганты изнасиловали свободу слова. Именно так, и никак иначе", - написала Захарова.По ее словам, "дело это для элит в США привычное". "Но то, что американцы позволяют делать своим монополистам внутри страны, это их дело", - добавила она."Сначала десятилетиями "не видят" проблемы, а потом начинают проводить глобальные кампании типа #metoo и #BLM. Но в данном случае это не американская юрисдикция. Что еще должно произойти, чтобы стало понятно: от американского надругательства над правами журналистов и свободой слова мир "не может дышать"?" - задалась вопросом Захарова."Единственное разумное объяснение подобного насилия и травли - это сделали "внутренние американские террористы", - заключила онаРанее главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube заблокировал аккаунт RT на арабском.В последние месяцы зарубежные платформы часто блокируют аккаунты российских СМИ. Так, Facebook без объяснения причин заблокировал аккаунт агентства Baltnews. В октябре Twitter пометил материал телеканала RT о выборах в США как потенциально вводящий в заблуждение, а до этого удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили RT и Sputnik. Кроме того, Facebook заблокировал интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента, сообщила главный редактор вещателя Ксения Федорова, отметив, что от социальной сети ожидают объяснений ситуации.

https://ria.ru/20210331/sayt-1603669396.html

https://ria.ru/20210307/blokirovka-1600305339.html

https://ria.ru/20210331/latviya-1603628842.html

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европарламент, мария захарова, youtube, в мире