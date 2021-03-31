https://ria.ru/20210331/biznes-1603627736.html

Путин пообещал поддержку бизнесу, который трудоустроит потерявших работу

Путин пообещал поддержку бизнесу, который трудоустроит потерявших работу

Российские власти окажут поддержку бизнесу, который трудоустроит тех, кто остался без работы в прошлом году, возместив часть расходов на выплату зарплат таким... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:24

2021-03-31T14:24

2021-03-31T14:32

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские власти окажут поддержку бизнесу, который трудоустроит тех, кто остался без работы в прошлом году, возместив часть расходов на выплату зарплат таким сотрудникам, заявил президент РФ Владимир Путин.При этом для создания новых рабочих мест, по словам президента, надо использовать все инструменты, включая механизмы дистанционной занятости, которые позволяют гражданам независимо от их возраста, места жительства и ограничений по здоровью зарабатывать и получать достойный доход.

https://ria.ru/20210325/biznes-1602756940.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество