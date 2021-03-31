Путин пообещал поддержку бизнесу, который трудоустроит потерявших работу
14:24 31.03.2021 (обновлено: 14:32 31.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин заслушивает доклад главкома ВМФ РФ Николая Евменова о ходе комплексной арктической экспедиции
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские власти окажут поддержку бизнесу, который трудоустроит тех, кто остался без работы в прошлом году, возместив часть расходов на выплату зарплат таким сотрудникам, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, оставшихся без работы в прошлом году, а именно - возместит часть расходов на выплату зарплат таким работникам. На каждого в течение полугода перечислят работодателю 3 минимальных размера оплаты труда", - сказал Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 - 2023 годы.
При этом для создания новых рабочих мест, по словам президента, надо использовать все инструменты, включая механизмы дистанционной занятости, которые позволяют гражданам независимо от их возраста, места жительства и ограничений по здоровью зарабатывать и получать достойный доход.