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ФАС сообщила о жалобах на подорожание билетов на международные авиарейсы
ФАС сообщила о жалобах на подорожание билетов на международные авиарейсы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получает жалобы от граждан на рост цен на авиабилеты в страны, с которыми Россия открыла сообщение, сообщили РИА... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T06:15
2021-03-31T06:15
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получает жалобы от граждан на рост цен на авиабилеты в страны, с которыми Россия открыла сообщение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Тем не менее, в регуляторе подчеркнули, что вопросы регулирования перевозок на международных воздушных линиях относятся к компетенции авиационных властей."Под особым вниманием ФАС России находятся внутренние маршруты, где доля авиакомпании и ее группы лиц составляет более 50%, и маршруты, на которых полеты осуществляет единственный перевозчик. При выявлении нарушения антимонопольного законодательства ФАС России принимает соответствующие меры", - отметили в службе.Как рассказали РИА Новости в Aviasales, подорожание билетов в страны, с которыми у России сейчас открыто сообщение, в первом квартале 2021 года составило от 6% до почти 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, меньше всего изменился средний чек на билеты на Кубу (+5,91%), в Турцию (+6,04%) и США (23,51%). Сильнее всего подорожали ОАЭ (+128,57%), Грузия (+65,85%) и Мальдивы (46,53%).
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), москва, общество, экономика

ФАС сообщила о жалобах на подорожание билетов на международные авиарейсы

06:15 31.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получает жалобы от граждан на рост цен на авиабилеты в страны, с которыми Россия открыла сообщение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"В ФАС России поступают жалобы относительно цен на авиабилеты. ... Рост цен на международных направлениях вызван ограничениями перевозок, связанными с COVID-19", - рассказали в ФАС.

Тем не менее, в регуляторе подчеркнули, что вопросы регулирования перевозок на международных воздушных линиях относятся к компетенции авиационных властей.
"Под особым вниманием ФАС России находятся внутренние маршруты, где доля авиакомпании и ее группы лиц составляет более 50%, и маршруты, на которых полеты осуществляет единственный перевозчик. При выявлении нарушения антимонопольного законодательства ФАС России принимает соответствующие меры", - отметили в службе.
Как рассказали РИА Новости в Aviasales, подорожание билетов в страны, с которыми у России сейчас открыто сообщение, в первом квартале 2021 года составило от 6% до почти 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, меньше всего изменился средний чек на билеты на Кубу (+5,91%), в Турцию (+6,04%) и США (23,51%). Сильнее всего подорожали ОАЭ (+128,57%), Грузия (+65,85%) и Мальдивы (46,53%).
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