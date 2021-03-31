https://ria.ru/20210331/bilety-1603554889.html

ФАС сообщила о жалобах на подорожание билетов на международные авиарейсы

ФАС сообщила о жалобах на подорожание билетов на международные авиарейсы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получает жалобы от граждан на рост цен на авиабилеты в страны, с которыми Россия открыла сообщение, сообщили РИА... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T06:15

2021-03-31T06:15

2021-03-31T06:15

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

москва

общество

экономика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получает жалобы от граждан на рост цен на авиабилеты в страны, с которыми Россия открыла сообщение, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Тем не менее, в регуляторе подчеркнули, что вопросы регулирования перевозок на международных воздушных линиях относятся к компетенции авиационных властей."Под особым вниманием ФАС России находятся внутренние маршруты, где доля авиакомпании и ее группы лиц составляет более 50%, и маршруты, на которых полеты осуществляет единственный перевозчик. При выявлении нарушения антимонопольного законодательства ФАС России принимает соответствующие меры", - отметили в службе.Как рассказали РИА Новости в Aviasales, подорожание билетов в страны, с которыми у России сейчас открыто сообщение, в первом квартале 2021 года составило от 6% до почти 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, меньше всего изменился средний чек на билеты на Кубу (+5,91%), в Турцию (+6,04%) и США (23,51%). Сильнее всего подорожали ОАЭ (+128,57%), Грузия (+65,85%) и Мальдивы (46,53%).

https://ria.ru/20210325/aviasoobschenie-1602880896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), москва, общество, экономика