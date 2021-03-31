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"Бывало и так": Билан напомнил, как взял очень высокую ноту
"Бывало и так": Билан напомнил, как взял очень высокую ноту
Певец Дима Билан опубликовал в Instagram архивное видео с концерта, которое поразило его поклонников. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T20:02
2021-03-31T20:02
2021-03-31T20:02
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дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певец Дима Билан опубликовал в Instagram архивное видео с концерта, которое поразило его поклонников.В ролике победитель конкурса Евровидение во время исполнения песни "На берегу неба" в какой-то момент берет очень высокую ноту и долго держит ее на одном дыхании."Вот это объем легких", "Всегда удивлялась и восхищалась, как хватает воздуха так тянуть", "Какое прекрасное воспоминание, улыбнуло", "Вы побеждаете в номинации самая длинная нота. Слушать можно бесконечно", — написали восхищенные поклонники, а некоторые отметили, что вокалу Билана могут позавидовать даже оперные певцы.
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музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, дима билан (виктор белан)
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певец Дима Билан опубликовал в Instagram архивное видео с концерта, которое поразило его поклонников.
"Бывало и так", — написал Билан.
В ролике победитель конкурса Евровидение во время исполнения песни "На берегу неба" в какой-то момент берет очень высокую ноту и долго держит ее на одном дыхании.
"Вот это объем легких", "Всегда удивлялась и восхищалась, как хватает воздуха так тянуть", "Какое прекрасное воспоминание, улыбнуло", "Вы побеждаете в номинации самая длинная нота. Слушать можно бесконечно", — написали восхищенные поклонники, а некоторые отметили, что вокалу Билана могут позавидовать даже оперные певцы.