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"Бывало и так": Билан напомнил, как взял очень высокую ноту
"Бывало и так": Билан напомнил, как взял очень высокую ноту
Певец Дима Билан опубликовал в Instagram архивное видео с концерта, которое поразило его поклонников. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T20:02
2021-03-31T20:02
музыка
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певец Дима Билан опубликовал в Instagram архивное видео с концерта, которое поразило его поклонников.В ролике победитель конкурса Евровидение во время исполнения песни "На берегу неба" в какой-то момент берет очень высокую ноту и долго держит ее на одном дыхании."Вот это объем легких", "Всегда удивлялась и восхищалась, как хватает воздуха так тянуть", "Какое прекрасное воспоминание, улыбнуло", "Вы побеждаете в номинации самая длинная нота. Слушать можно бесконечно", — написали восхищенные поклонники, а некоторые отметили, что вокалу Билана могут позавидовать даже оперные певцы.
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музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, дима билан (виктор белан)

"Бывало и так": Билан напомнил, как взял очень высокую ноту

20:02 31.03.2021
 
© пресс-служба телеканала "Россия"Дима Билан на съемках "Синей птицы"
Дима Билан на съемках Синей птицы - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© пресс-служба телеканала "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певец Дима Билан опубликовал в Instagram архивное видео с концерта, которое поразило его поклонников.

"Бывало и так", — написал Билан.

В ролике победитель конкурса Евровидение во время исполнения песни "На берегу неба" в какой-то момент берет очень высокую ноту и долго держит ее на одном дыхании.
"Вот это объем легких", "Всегда удивлялась и восхищалась, как хватает воздуха так тянуть", "Какое прекрасное воспоминание, улыбнуло", "Вы побеждаете в номинации самая длинная нота. Слушать можно бесконечно", — написали восхищенные поклонники, а некоторые отметили, что вокалу Билана могут позавидовать даже оперные певцы.
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