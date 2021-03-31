https://ria.ru/20210331/bilan-1603649278.html

"Бывало и так": Билан напомнил, как взял очень высокую ноту

"Бывало и так": Билан напомнил, как взял очень высокую ноту

Певец Дима Билан опубликовал в Instagram архивное видео с концерта, которое поразило его поклонников. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T20:02

2021-03-31T20:02

2021-03-31T20:02

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дима билан (виктор белан)

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Певец Дима Билан опубликовал в Instagram архивное видео с концерта, которое поразило его поклонников.В ролике победитель конкурса Евровидение во время исполнения песни "На берегу неба" в какой-то момент берет очень высокую ноту и долго держит ее на одном дыхании."Вот это объем легких", "Всегда удивлялась и восхищалась, как хватает воздуха так тянуть", "Какое прекрасное воспоминание, улыбнуло", "Вы побеждаете в номинации самая длинная нота. Слушать можно бесконечно", — написали восхищенные поклонники, а некоторые отметили, что вокалу Билана могут позавидовать даже оперные певцы.

https://ria.ru/20201112/bilan-1584282747.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, дима билан (виктор белан)