https://ria.ru/20210331/bezrabotnye-1603562389.html

Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных

Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных

Правительство России продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля 2021 года, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:03

2021-03-31T09:03

2021-03-31T09:03

россия

михаил мишустин

правительство рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599865153_0:34:3209:1839_1920x0_80_0_0_076ef02e9f9514facb53d49624a3069c.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство России продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля 2021 года, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее возможности дистанционного режима работы центров занятости по 31 июля 2021 года. Решения будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда", - говорится в сообщении.Отмечается, что дистанционный формат работы предполагает регистрацию безработных через портал "Работа в России" и оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.Подчеркивается, что сейчас максимальное пособие по безработице - 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. Граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, а последующие три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.

https://ria.ru/20210318/vypusknik-1601814228.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, правительство рф, общество