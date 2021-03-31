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Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных
Правительство продлило упрощенный порядок регистрации безработных
Правительство России продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля 2021 года, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T09:03
2021-03-31T09:03
2021-03-31T09:03
россия
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Правительство России продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля 2021 года, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее возможности дистанционного режима работы центров занятости по 31 июля 2021 года. Решения будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда", - говорится в сообщении.Отмечается, что дистанционный формат работы предполагает регистрацию безработных через портал "Работа в России" и оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.Подчеркивается, что сейчас максимальное пособие по безработице - 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. Граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, а последующие три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.
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россия, михаил мишустин, правительство рф, общество
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Правительство России продлило упрощенный порядок регистрации безработных до 31 июля 2021 года, соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин
, сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее возможности дистанционного режима работы центров занятости по 31 июля 2021 года. Решения будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дистанционный формат работы предполагает регистрацию безработных через портал "Работа в России" и оформление пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.
"То есть гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем. Также в режиме онлайн граждане могут проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую работу. Такие временные правила были введены из-за коронавируса в начале апреля 2020 года", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что сейчас максимальное пособие по безработице - 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. Граждане начинают получать пособие с момента регистрации в центре занятости. Первые три месяца выплачивается 75% среднего заработка по последнему месту работы, но не более 12 130 рублей, а последующие три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей.