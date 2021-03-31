https://ria.ru/20210331/benzin-1603562841.html

"Известия": в ряде регионов оптовые цены на бензин превысили розничные

"Известия": в ряде регионов оптовые цены на бензин превысили розничные

В нескольких регионах сложилась опасная ситуация с балансом оптовых и розничных цен на бензин, сообщают "Известия" со ссылкой на главу Приморского топливного... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:06

2021-03-31T09:06

2021-03-31T11:48

независимый топливный союз (нтс)

дальний восток

сахалин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

тверская область

владивосток

хабаровский край

приморский край

экономика

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В нескольких регионах сложилась опасная ситуация с балансом оптовых и розничных цен на бензин, сообщают "Известия" со ссылкой на главу Приморского топливного союза Владимира Чирскова.Так, рост цен на топливо зафиксировали во Владивостоке и Приморском крае, на Сахалине, а также в Хабаровском крае. В Независимом топливном союзе (НТС) отметили, что такая же ситуация складывается и в Тверской области.По мнению Чирскова, в случае сохранения этой тенденции до лета высока вероятность банкротств АЗС, что может обострить проблему дефицита топлива на Дальнем Востоке."Известия" напоминают, что Минэнерго уже заявляло, что разработало и внесло в правительство проекта постановления о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов железнодорожным транспортом в направлении ДФО в размере до четырех тысяч рублей за тонну. Как считают в ведомстве, это поможет снизить оптовые цены на топливо и не допустит их роста в рознице.Кроме того, в министерстве считают, что в ближайшее время России не грозит дефицит бензина, и обещают, что перебоев с топливом в весенний ремонтный период не будет.

https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html

дальний восток

сахалин

тверская область

владивосток

хабаровский край

приморский край

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независимый топливный союз (нтс), дальний восток, сахалин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), тверская область, владивосток, хабаровский край, приморский край, экономика