https://ria.ru/20210331/belorussiya-1603629043.html

В Белоруссии готовят закон о признании журналистов участниками митинга

В Белоруссии готовят закон о признании журналистов участниками митинга

Законопроект, позволяющий признавать журналиста участником незаконной акции, внесен в белорусский парламент, сообщил РИА Новости в среду председатель комиссии... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:30

2021-03-31T14:30

2021-03-31T14:30

протесты в белоруссии

геннадий давыдько

белоруссия

в мире

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Законопроект, позволяющий признавать журналиста участником незаконной акции, внесен в белорусский парламент, сообщил РИА Новости в среду председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты законодательного органа республики Геннадий Давыдько.По его словам, согласно проекту документа "журналист, который участвует в несанкционированной акции – если идет вместе со всеми (участниками незаконной акции – ред.), кричит лозунги, то есть явные признаки участия в (незаконном – ред.) мероприятии", будет приравнен к участникам акции. "А не когда журналист сидит в офисе и описывает, что там что-то происходило", - пояснил депутат. В то же время, отвечая на уточняющий вопрос о присутствующих на акции журналистах, он подчеркнул, что журналист "приравнивается к участнику акции, которая нарушает законодательство".Давыдько добавил, что критерии отнесения журналиста к участнику незаконной акции будут "четко прописаны". По его словам, "это будет обсуждаться" в процессе работы на законопроектом.

https://ria.ru/20210329/tikhanovskaya-1603329079.html

белоруссия

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геннадий давыдько, белоруссия, в мире