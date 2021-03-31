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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210331/belorussiya-1603629043.html
В Белоруссии готовят закон о признании журналистов участниками митинга
В Белоруссии готовят закон о признании журналистов участниками митинга
Законопроект, позволяющий признавать журналиста участником незаконной акции, внесен в белорусский парламент, сообщил РИА Новости в среду председатель комиссии... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:30
2021-03-31T14:30
протесты в белоруссии
геннадий давыдько
белоруссия
в мире
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Законопроект, позволяющий признавать журналиста участником незаконной акции, внесен в белорусский парламент, сообщил РИА Новости в среду председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты законодательного органа республики Геннадий Давыдько.По его словам, согласно проекту документа "журналист, который участвует в несанкционированной акции – если идет вместе со всеми (участниками незаконной акции – ред.), кричит лозунги, то есть явные признаки участия в (незаконном – ред.) мероприятии", будет приравнен к участникам акции. "А не когда журналист сидит в офисе и описывает, что там что-то происходило", - пояснил депутат. В то же время, отвечая на уточняющий вопрос о присутствующих на акции журналистах, он подчеркнул, что журналист "приравнивается к участнику акции, которая нарушает законодательство".Давыдько добавил, что критерии отнесения журналиста к участнику незаконной акции будут "четко прописаны". По его словам, "это будет обсуждаться" в процессе работы на законопроектом.
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геннадий давыдько, белоруссия, в мире

В Белоруссии готовят закон о признании журналистов участниками митинга

14:30 31.03.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Законопроект, позволяющий признавать журналиста участником незаконной акции, внесен в белорусский парламент, сообщил РИА Новости в среду председатель комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ нижней палаты законодательного органа республики Геннадий Давыдько.

"Законопроект внесен в Палату представителей (нижняя палата парламента – ред.), он в работе, мы его изучаем", - сказал Давыдько, комментируя информацию в местных СМИ о том, что журналистов, освещающих несанкционированные акции, власти хотят приравнять к их участникам.

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По его словам, согласно проекту документа "журналист, который участвует в несанкционированной акции – если идет вместе со всеми (участниками незаконной акции – ред.), кричит лозунги, то есть явные признаки участия в (незаконном – ред.) мероприятии", будет приравнен к участникам акции. "А не когда журналист сидит в офисе и описывает, что там что-то происходило", - пояснил депутат. В то же время, отвечая на уточняющий вопрос о присутствующих на акции журналистах, он подчеркнул, что журналист "приравнивается к участнику акции, которая нарушает законодательство".
Давыдько добавил, что критерии отнесения журналиста к участнику незаконной акции будут "четко прописаны". По его словам, "это будет обсуждаться" в процессе работы на законопроектом.
 
Протесты в БелоруссииГеннадий ДавыдькоБелоруссияВ мире
 
 
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