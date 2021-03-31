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Распространение коронавируса
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В Бельгии суд обязал власти отменить ограничения из-за COVID-19
В Бельгии суд обязал власти отменить ограничения из-за COVID-19
Суд первой инстанции в Брюсселе обязал государство в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:48
2021-03-31T15:20
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
брюссель
бельгия
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Суд первой инстанции в Брюсселе обязал государство в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса, из-за "отсутствия законодательной базы", сообщает бельгийская газета LeSoir.Около трех недель назад Лига прав человека подала соответствующий иск против антикоронавирусных мер, ограничивающих фундаментальные свободы бельгийцев.Суд постановил, что правительство не имело достаточной юридической базы для введения таких ограничений как закрытие ресторанов и объектов культуры и спорта, ограничение передвижения и отмена занятий в школах. Закон от 2007 года, на который ссылается правительство в своем распоряжении, таких конкретных мер не предусматривает.У правительства есть возможность опротестовать это решение.
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коронавирус covid-19, в мире, брюссель, бельгия

В Бельгии суд обязал власти отменить ограничения из-за COVID-19

14:48 31.03.2021 (обновлено: 15:20 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкЛюди в масках в Королевской галерее Святого Юбера в Брюсселе
Люди в масках в Королевской галерее Святого Юбера в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алан Булкаты
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Суд первой инстанции в Брюсселе обязал государство в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса, из-за "отсутствия законодательной базы", сообщает бельгийская газета LeSoir.
Около трех недель назад Лига прав человека подала соответствующий иск против антикоронавирусных мер, ограничивающих фундаментальные свободы бельгийцев.
Суд постановил, что правительство не имело достаточной юридической базы для введения таких ограничений как закрытие ресторанов и объектов культуры и спорта, ограничение передвижения и отмена занятий в школах. Закон от 2007 года, на который ссылается правительство в своем распоряжении, таких конкретных мер не предусматривает.
У правительства есть возможность опротестовать это решение.
 
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