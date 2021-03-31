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Сын Байдена заявил, что не стал бы снова работать в украинской компании
Сын Байдена заявил, что не стал бы снова работать в украинской компании
Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил в своих мемуарах, что не стал бы работать в украинской газовой компании Burisma, в совет директоров которой он... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:42
2021-03-31T10:42
виктор шокин
дональд трамп
джо байден
сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил в своих мемуарах, что не стал бы работать в украинской газовой компании Burisma, в совет директоров которой он входил, и подчеркнул, что с этической точки зрения не сделал ничего плохого на своей должности, выдержки из книги опубликовали американские СМИ."Я не сделал ничего неэтичного и меня никогда не обвиняли в нарушениях", - отметил сын Байдена.При этом он также подчеркнул, как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, что в "нынешнем политическом климате" не так важно, занял бы он эту должность или нет. По словам Хантера Байдена, на него "все равно бы набросились", так как основной целью нападок был его отец.Сын нынешнего президента не учел, отмечает агентство, что в 2014 году, когда он вошел в совет директоров Burisma, через некоторые время лидером США станет Дональд Трамп.Сын Байдена Хантер работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
https://radiosputnik.ria.ru/20210320/cold-war-1602092899.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/ukraina-1601444230.html
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виктор шокин, дональд трамп, джо байден, сша, украина, в мире

Сын Байдена заявил, что не стал бы снова работать в украинской компании

10:42 31.03.2021
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер заявил в своих мемуарах, что не стал бы работать в украинской газовой компании Burisma, в совет директоров которой он входил, и подчеркнул, что с этической точки зрения не сделал ничего плохого на своей должности, выдержки из книги опубликовали американские СМИ.

"Эпизод, который привел к импичменту президента, и в результате которого я оказался в самом центре крупнейшей политической выдумки, наиболее примечателен из-за своей эпической банальности", - написал Хантер Байден в книге Beautiful Things ("Прекрасные дела"), которая выйдет 6 апреля. Выдержку из мемуаров приводит газета New York Times.

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"Я не сделал ничего неэтичного и меня никогда не обвиняли в нарушениях", - отметил сын Байдена.
При этом он также подчеркнул, как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, что в "нынешнем политическом климате" не так важно, занял бы он эту должность или нет. По словам Хантера Байдена, на него "все равно бы набросились", так как основной целью нападок был его отец.
Сын нынешнего президента не учел, отмечает агентство, что в 2014 году, когда он вошел в совет директоров Burisma, через некоторые время лидером США станет Дональд Трамп.
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"Зная все это сейчас: нет, я бы снова этим не занимался. Я бы не стал членом совета директоров Burisma. Трампу пришлось бы поискать в других местах, чтобы найти подходящий способ отвлечь внимание от его действий, за которые он был подвергнут импичменту", - пишет Байден в книге.
Сын Байдена Хантер работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники экс-президента США Дональда Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
 
Виктор ШокинДональд ТрампДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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