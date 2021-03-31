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Барьер против паводка ставят на набережной у "Зарядья" в Москве
Барьер против паводка ставят на набережной у "Зарядья" в Москве
Барьер из водоналивных бонов устанавливают на Москворецкой набережной у столичного парка "Зарядье" для защиты от возможного повышения уровня воды, сообщается в... РИА Новости, 01.04.2021
2021-03-31T18:37
2021-04-01T18:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
зарядье
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Барьер из водоналивных бонов устанавливают на Москворецкой набережной у столичного парка "Зарядье" для защиты от возможного повышения уровня воды, сообщается в Telegram-канале московского Комплекса городского хозяйства."Прямо сейчас на Москворецкой набережной у парка "Зарядье" устанавливаем барьер из 12 водоналивных бонов. В случае резкого повышения уровня воды во время весеннего паводка эти конструкции предотвратят возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля", - говорится в сообщении.Отмечается, что боны изготовлены специально для этого причала, их длина 30 метров, а диаметр – один метр. Они состоят из отдельных эластичных резервуаров, которые накачивают воздухом и заполняют водой для утяжеления конструкции."Плотно скрепленные между собой ремнями боны укладывают впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком. На полную установку барьера потребуется не более 12 часов", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, зарядье, общество

Барьер против паводка ставят на набережной у "Зарядья" в Москве

18:37 31.03.2021 (обновлено: 18:40 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУстановка водоналивных бонов у парка "Зарядье"
Установка водоналивных бонов у парка Зарядье - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Барьер из водоналивных бонов устанавливают на Москворецкой набережной у столичного парка "Зарядье" для защиты от возможного повышения уровня воды, сообщается в Telegram-канале московского Комплекса городского хозяйства.
"Прямо сейчас на Москворецкой набережной у парка "Зарядье" устанавливаем барьер из 12 водоналивных бонов. В случае резкого повышения уровня воды во время весеннего паводка эти конструкции предотвратят возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боны изготовлены специально для этого причала, их длина 30 метров, а диаметр – один метр. Они состоят из отдельных эластичных резервуаров, которые накачивают воздухом и заполняют водой для утяжеления конструкции.
"Плотно скрепленные между собой ремнями боны укладывают впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком. На полную установку барьера потребуется не более 12 часов", - говорится в сообщении.
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