https://ria.ru/20210331/barer-1603854269.html

Барьер против паводка ставят на набережной у "Зарядья" в Москве

Барьер против паводка ставят на набережной у "Зарядья" в Москве

Барьер из водоналивных бонов устанавливают на Москворецкой набережной у столичного парка "Зарядье" для защиты от возможного повышения уровня воды, сообщается в... РИА Новости, 01.04.2021

2021-03-31T18:37

2021-03-31T18:37

2021-04-01T18:40

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Барьер из водоналивных бонов устанавливают на Москворецкой набережной у столичного парка "Зарядье" для защиты от возможного повышения уровня воды, сообщается в Telegram-канале московского Комплекса городского хозяйства."Прямо сейчас на Москворецкой набережной у парка "Зарядье" устанавливаем барьер из 12 водоналивных бонов. В случае резкого повышения уровня воды во время весеннего паводка эти конструкции предотвратят возможные подтопления причала и находящегося рядом подземного пешеходного тоннеля", - говорится в сообщении.Отмечается, что боны изготовлены специально для этого причала, их длина 30 метров, а диаметр – один метр. Они состоят из отдельных эластичных резервуаров, которые накачивают воздухом и заполняют водой для утяжеления конструкции."Плотно скрепленные между собой ремнями боны укладывают впритык по всей длине фасадной части причала в один или несколько рядов. По бокам причал закрывают мешками с песком. На полную установку барьера потребуется не более 12 часов", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, зарядье, общество