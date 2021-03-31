https://ria.ru/20210331/bardanov-1603618087.html
Появилось видео из дома Барданова, устроившего стрельбу в Мытищах
Появилось видео из дома Барданова, устроившего стрельбу в Мытищах
СК опубликовал видео из дома Владимира Барданова, который накануне устроил стрельбу в Мытищах. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:59
2021-03-31T13:59
2021-03-31T16:00
стрельба в мытищах
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. СК опубликовал видео из дома Владимира Барданова, который накануне устроил стрельбу в Мытищах.На кадрах показаны найденные боеприпасы, последствия пожара и работа следователей.Вчера утром пенсионер из подмосковного поселка Новые Вешки Владимир Барданов не пустил в дом полицейских, которые пришли с постановлением суда об осмотре жилища по подозрению в незаконном обороте оружия. Мужчина начал стрелять по силовикам, бросил в них две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах коттеджа.Противостояние длилось несколько часов. В перестрелке ранение получил спецназовец, его госпитализировали. Во время штурма в доме начался пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело, предположительно, Барданова.В коттедже обнаружили сотни коробок с боеприпасами, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.Как пояснили РИА Новости в Росгвардии, Барданов получил официальные разрешения на шесть единиц оружия. По словам официального представителя ведомства Валерия Грибакина, у силовых органов не было оснований для отказа. Он уточнил, что у мужчины была погашенная судимость от 1976 года, кроме этого, в 2002 году Барданов проходил по делу о мошенничестве, которое прекратили "за отсутствием состава преступления".
https://ria.ru/20210330/strelba-1603525927.html
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Видео из дома мытищинского стрелка
Видео из дома мытищинского стрелка Владимира Барданова опубликовал СК. В ходе обыска нашли 30 единиц оружия и около 20 гранат.
2021-03-31T13:59
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РИА Новости
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стрельба в мытищах, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мытищи, происшествия
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. СК
опубликовал видео из дома Владимира Барданова, который накануне устроил стрельбу в Мытищах
.
На кадрах показаны найденные боеприпасы, последствия пожара и работа следователей.
Вчера утром пенсионер из подмосковного поселка Новые Вешки Владимир Барданов не пустил в дом полицейских, которые пришли с постановлением суда об осмотре жилища по подозрению в незаконном обороте оружия.
Мужчина начал стрелять по силовикам, бросил в них две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах коттеджа.
Противостояние длилось несколько часов. В перестрелке ранение получил спецназовец, его госпитализировали. Во время штурма в доме начался пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело, предположительно, Барданова.
В коттедже обнаружили сотни коробок с боеприпасами, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.
Как пояснили РИА Новости в Росгвардии, Барданов получил официальные разрешения на шесть единиц оружия. По словам официального представителя ведомства Валерия Грибакина, у силовых органов не было оснований для отказа. Он уточнил, что у мужчины была погашенная судимость от 1976 года, кроме этого, в 2002 году Барданов проходил по делу о мошенничестве, которое прекратили "за отсутствием состава преступления".