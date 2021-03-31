https://ria.ru/20210331/bardanov-1603618087.html

Появилось видео из дома Барданова, устроившего стрельбу в Мытищах

Появилось видео из дома Барданова, устроившего стрельбу в Мытищах

СК опубликовал видео из дома Владимира Барданова, который накануне устроил стрельбу в Мытищах. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:59

2021-03-31T13:59

2021-03-31T16:00

стрельба в мытищах

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. СК опубликовал видео из дома Владимира Барданова, который накануне устроил стрельбу в Мытищах.На кадрах показаны найденные боеприпасы, последствия пожара и работа следователей.Вчера утром пенсионер из подмосковного поселка Новые Вешки Владимир Барданов не пустил в дом полицейских, которые пришли с постановлением суда об осмотре жилища по подозрению в незаконном обороте оружия. Мужчина начал стрелять по силовикам, бросил в них две гранаты и забаррикадировался на верхних этажах коттеджа.Противостояние длилось несколько часов. В перестрелке ранение получил спецназовец, его госпитализировали. Во время штурма в доме начался пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело, предположительно, Барданова.В коттедже обнаружили сотни коробок с боеприпасами, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны.Как пояснили РИА Новости в Росгвардии, Барданов получил официальные разрешения на шесть единиц оружия. По словам официального представителя ведомства Валерия Грибакина, у силовых органов не было оснований для отказа. Он уточнил, что у мужчины была погашенная судимость от 1976 года, кроме этого, в 2002 году Барданов проходил по делу о мошенничестве, которое прекратили "за отсутствием состава преступления".

https://ria.ru/20210330/strelba-1603525927.html

https://ria.ru/20210331/arsenal-1603571931.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Видео из дома мытищинского стрелка Видео из дома мытищинского стрелка Владимира Барданова опубликовал СК. В ходе обыска нашли 30 единиц оружия и около 20 гранат. 2021-03-31T13:59 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в мытищах, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), мытищи, происшествия