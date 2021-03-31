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https://ria.ru/20210331/avstriya-1603694153.html
В Австрии призвали начать вакцинацию "Спутником V" до решения Евросоюза
В Австрии призвали начать вакцинацию "Спутником V" до решения Евросоюза
Председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш в среду выступил за начало применения в Австрии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" до... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:28
2021-03-31T19:28
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий любинский
себастьян курц
австрия
в мире
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ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш в среду выступил за начало применения в Австрии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" до решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам встречи с российским послом Дмитрием Любинским заявил, что страна может оформить заказ на поставку "Спутника V" уже на следующей неделе.Секереш заявил, что рад возможности Австрии закупить "Спутник V". "Если есть такая возможность, то я очень ей рад. И закупку этой вакцины следует совершить максимально быстро", - сказал он в эфире австрийского телеканала.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. По данным СМИ, одобрение российской вакцины, если не возникнет сложностей, стоит ожидать в мае.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
https://ria.ru/20210324/pandemiya-1602521531.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий любинский, себастьян курц, австрия, в мире

В Австрии призвали начать вакцинацию "Спутником V" до решения Евросоюза

19:28 31.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
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ВЕНА, 31 мар - РИА Новости. Председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш в среду выступил за начало применения в Австрии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" до решения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам встречи с российским послом Дмитрием Любинским заявил, что страна может оформить заказ на поставку "Спутника V" уже на следующей неделе.
Секереш заявил, что рад возможности Австрии закупить "Спутник V". "Если есть такая возможность, то я очень ей рад. И закупку этой вакцины следует совершить максимально быстро", - сказал он в эфире австрийского телеканала.

"У нас есть эксперты, которые могут дать свою оценку, есть еще возможность национальной регистрации. Я уверен, что можно уже начать прививать ("Спутником V" - ред.) в случае, если регистрация со стороны EMA затянется", - добавил он.

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Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЛюбинскийСебастьян КурцАвстрияВ мире
 
 
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