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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/astrazeneca-1603576655.html
Юрист объяснил, почему AstraZeneca сменила название вакцины
Юрист объяснил, почему AstraZeneca сменила название вакцины
Критика вакцины от коронавируса AstraZeneca, возможно, привела к тому, что фирма предпочла сделать акцент на другом названии, теперь вакцина все чаще может... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:50
2021-03-31T10:52
распространение коронавируса
здоровье - общество
astrazeneca
евросоюз
оксфордский университет
европа
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Критика вакцины от коронавируса AstraZeneca, возможно, привела к тому, что фирма предпочла сделать акцент на другом названии, теперь вакцина все чаще может появляться под новым именем Vaxzevria, сказал РИА Новости Филипп Шмитт, основатель адвокатской конторы Cabinet Philippe Schmitt Avocats, которая специализируется на промышленных патентах.В мае 2020 года компания AstraZeneca заключила партнерство с Оксфордским университетом для разработки, производства и поставки прививки от коронавируса. Вакцина против COVID-19 AstraZeneca была разработана совместно Оксфордским университетом и его дочерней компанией Vaccitech. В 2021 году Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пустило препарат на рынок ЕС.EMA подтвердило РИА Новости изменение 25 марта названия этой прививки, на его сайте теперь есть запись "Vaxzevria (ранее вакцина против COVID-19 AstraZeneca)". В агентстве отметили, что компания может сменить имя своего препарата после его допуска на рынок Евросоюза. Когда она подаёт запрос на такое изменение, EMA оценивает лишь вопрос, может ли новое имя создать определённые проблемы, чтобы предотвратить ошибки из-за путаницы названий.Ранее EMA сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата.На определенном этапе компания выбирает один или несколько брендов для своих препаратов. По словам Шмитта, часто одно и то же лекарство или вакцина имеют более одного названия в зависимости от региона мира.Что касается вакцины AstraZeneca/Oxford, критика в отношении ее эффективности или неравномерных поставок не способствовала рекламе бренда, отметил Шмитт. "Поэтому фирма, по-видимому, теперь предпочитает подчеркивать ссылку на свой продукт, а не на название компании", - сказал он. "Мы, скорее всего, будем видеть ссылки на Vaxzevria все чаще и чаще, как это начинает делать ЕМА, без сомнения, по просьбе AstraZeneca", - заключил эксперт.Ранее отмечалось, что, к примеру, на Украину поставлялись вакцины от Oxford/AstraZeneca - CoviShield с завода-изготовителя в Индии. На сайте AstraZeneca отмечается, что вакцина против COVID-19 AstraZeneca производилась AstraZeneca, а CoviShield - индийским SII.
https://radiosputnik.ria.ru/20210316/astrazeneca-1601548972.html
https://ria.ru/20210330/germaniya-1603535212.html
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html
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здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, оксфордский университет, европа

Юрист объяснил, почему AstraZeneca сменила название вакцины

10:50 31.03.2021 (обновлено: 10:52 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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БРЮССЕЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Критика вакцины от коронавируса AstraZeneca, возможно, привела к тому, что фирма предпочла сделать акцент на другом названии, теперь вакцина все чаще может появляться под новым именем Vaxzevria, сказал РИА Новости Филипп Шмитт, основатель адвокатской конторы Cabinet Philippe Schmitt Avocats, которая специализируется на промышленных патентах.
В мае 2020 года компания AstraZeneca заключила партнерство с Оксфордским университетом для разработки, производства и поставки прививки от коронавируса. Вакцина против COVID-19 AstraZeneca была разработана совместно Оксфордским университетом и его дочерней компанией Vaccitech. В 2021 году Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пустило препарат на рынок ЕС.
Вакцинация от COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca в городской больнице в городе Кория в Испании - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
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В Швеции назвали новый "побочный эффект" после вакцины AstraZeneca
EMA подтвердило РИА Новости изменение 25 марта названия этой прививки, на его сайте теперь есть запись "Vaxzevria (ранее вакцина против COVID-19 AstraZeneca)". В агентстве отметили, что компания может сменить имя своего препарата после его допуска на рынок Евросоюза. Когда она подаёт запрос на такое изменение, EMA оценивает лишь вопрос, может ли новое имя создать определённые проблемы, чтобы предотвратить ошибки из-за путаницы названий.
Ранее EMA сообщило, что расследует инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в ряде стран ЕС и у которых позднее были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. Ряд стран Европы приостановили использование вакцины AstraZeneca. Позднее EMA выступило с рекомендацией продолжать использование препарата.
На определенном этапе компания выбирает один или несколько брендов для своих препаратов. По словам Шмитта, часто одно и то же лекарство или вакцина имеют более одного названия в зависимости от региона мира.
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Что касается вакцины AstraZeneca/Oxford, критика в отношении ее эффективности или неравномерных поставок не способствовала рекламе бренда, отметил Шмитт. "Поэтому фирма, по-видимому, теперь предпочитает подчеркивать ссылку на свой продукт, а не на название компании", - сказал он. "Мы, скорее всего, будем видеть ссылки на Vaxzevria все чаще и чаще, как это начинает делать ЕМА, без сомнения, по просьбе AstraZeneca", - заключил эксперт.
Ранее отмечалось, что, к примеру, на Украину поставлялись вакцины от Oxford/AstraZeneca - CoviShield с завода-изготовителя в Индии. На сайте AstraZeneca отмечается, что вакцина против COVID-19 AstraZeneca производилась AstraZeneca, а CoviShield - индийским SII.
Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 14:59Инфографика
Какие страны приостановили использование вакцины AstraZeneca
 
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