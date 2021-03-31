https://ria.ru/20210331/artyukhin-1603598191.html

Глава Казначейства Артюхин попробовал себя в роли редактора РИА Новости

Глава Казначейства Артюхин попробовал себя в роли редактора РИА Новости

Глава Казначейства России Роман Артюхин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:23

2021-03-31T12:23

2021-03-31T12:23

россия

роман артюхин

федеральное казначейство (казначейство россии)

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Казначейства России Роман Артюхин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.Артюхин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Казначейство России с марта приступило к операциям РЕПО с ипотечными облигациями, каждый вторник предлагается 20 миллиардов рублей на 35 дней.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Артюхин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210305/master-klassy-1599939220.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман артюхин, федеральное казначейство (казначейство россии), общество