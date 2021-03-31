https://ria.ru/20210331/artyukhin-1603598191.html
Глава Казначейства Артюхин попробовал себя в роли редактора РИА Новости
Глава Казначейства Артюхин попробовал себя в роли редактора РИА Новости
Глава Казначейства России Роман Артюхин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:23
2021-03-31T12:23
2021-03-31T12:23
россия
роман артюхин
федеральное казначейство (казначейство россии)
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Казначейства России Роман Артюхин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.Артюхин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Казначейство России с марта приступило к операциям РЕПО с ипотечными облигациями, каждый вторник предлагается 20 миллиардов рублей на 35 дней.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Артюхин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20210305/master-klassy-1599939220.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, роман артюхин, федеральное казначейство (казначейство россии), общество