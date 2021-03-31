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Глава Казначейства Артюхин попробовал себя в роли редактора РИА Новости
Глава Казначейства Артюхин попробовал себя в роли редактора РИА Новости
Глава Казначейства России Роман Артюхин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:23
2021-03-31T12:23
россия
роман артюхин
федеральное казначейство (казначейство россии)
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Казначейства России Роман Артюхин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.Артюхин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Казначейство России с марта приступило к операциям РЕПО с ипотечными облигациями, каждый вторник предлагается 20 миллиардов рублей на 35 дней.Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.Затем Артюхин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
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россия, роман артюхин, федеральное казначейство (казначейство россии), общество

Глава Казначейства Артюхин попробовал себя в роли редактора РИА Новости

12:23 31.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Казначейства Роман Артюхин
Глава Казначейства Роман Артюхин - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава Казначейства России Роман Артюхин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.
Артюхин опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Казначейство России с марта приступило к операциям РЕПО с ипотечными облигациями, каждый вторник предлагается 20 миллиардов рублей на 35 дней.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Артюхин был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
Ручка с символикой просветительского проекта SputnikPro - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 11:00
"Россия сегодня" и Ярославский политех запускают серию мастер-классов
 
РоссияРоман АртюхинФедеральное казначейство (Казначейство России)Общество
 
 
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