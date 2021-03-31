https://ria.ru/20210331/artilleriya-1603552506.html

ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий

ВНИИ "Сигнал" предложил создать "умную" артиллерию из устаревших орудий

ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") планирует разработать комплект унифицированного оборудования, которое обеспечит... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T03:26

2021-03-31T03:26

2021-03-31T04:08

новое оружие россии

россия

т-90м

виктор мураховский

высокоточные комплексы

российская электроника

ростех

ссср

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156098/94/1560989482_0:163:3078:1894_1920x0_80_0_0_ca2d474be210bcdce9b8400705c222b3.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ВНИИ "Сигнал" (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") планирует разработать комплект унифицированного оборудования, которое обеспечит автоматический ввод данных для стрельбы и наведение на морально устаревших буксируемых орудиях, что позволит модернизировать их до уровня высокоэффективных артиллерийских систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Сигнала".На вооружении армии РФ, наряду с самоходными артиллерийскими установками, имеется целый ряд буксируемых орудий, в которых вручную вводятся данные для стрельбы, наведение на цель и огонь ведутся также в ручном режиме боевыми расчетам. В то же время требования современных боевых действий предполагают все более высокую степень автоматизации средств поражения в рамках единой разведывательно-ударной системы. В частности, для артиллерии предполагается автоматизированное получение по каналам связи информации о целях противника и их координатах, автоматическое наведение и расчет момента открытия огня. Из-за ручного управления несамоходные гаубицы лишены возможности полноценной интеграции в единое инфополе в режиме реального времени."Специалисты ВНИИ "Сигнал" провели ряд научных изысканий, в рамках которых исследовалась возможность автоматизации ствольной буксируемой артиллерии для резкого повышения ее эффективности. Принципиальная возможность такой модернизации подтверждена. Разработку комплекта автоматизации и приводов для буксируемых орудий планируем провести в ближайшие годы", — сказали в компании, отвечая на вопрос о перспективах удаленного управления несамоходными гаубицами.В компании пояснили, что для автоматического наведения буксируемых орудий, которые в оригинале наводятся в основном с помощью вращаемых боевым расчетом рычагов, "могут устанавливаться электроприводы, в частности, поворотного перемещения". Эти типы приводов, уточнили во ВНИИ "Сигнал", "были отработаны при создании новой бронетехники и не препятствуют, при необходимости, управлению в ручном режиме, а также не создают дополнительных усилий на органах управления".Такая модернизация буксируемых гаубиц через применение автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО), которую серийно выпускает также ВНИИ "Сигнал", позволит интегрировать их в единую систему управления тактического звена (ЕСУ ТЗ).Как сообщалось ранее, в РФ создаются разведывательно-ударные системы (РУС), предполагающие объединение всех боевых и информационно-разведывательных средств в сеть, что должно обеспечить превосходство над противником за счёт повышения скорости, точности и эффективности поражения целей. Аналогичные работы ведутся в США в рамках концепции так называемых сетецентрических боевых действий.Одним из этапов создания РУС является установка на различную технику оборудования единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), созданной воронежским концерном "Созвездие", входящим в состав холдинга "Росэлектроника" госкорпорации Ростех. Такой аппаратурой оснащаются, например, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" или новейшие танки Т-90М "Прорыв". По данным Минобороны, ЕСУ ТЗ позволяет танкам "Прорыв" обмениваться данными между собой и с вышестоящим командованием в ходе боя в режиме реального времени. В случае с "самоходками" это позволяет резко сократить время открытия огня при развертывании с марша, корректировать стрельбу в режиме реального времени, учитывая данные различных разведывательных средств, а также передавать командованию информацию с их приборов наведения и управления.Самоходные артиллерийские установки, например, такие как разработанные в конце 1960-х годов прошлого века гаубицы "Акация", изначально имеют необходимые приводы для встраивания в разведывательно-ударную систему. В их случае достаточно подключить оборудование боевого отделения САУ к автоматизированной системе управления наведением и огнем.Исключит ошибки и ускорит управлениеКак пояснил РИА Новости военный эксперт, главный редактор "Арсенала Отечества" Виктор Мураховский, подобные проекты автоматизации буксируемых гаубиц за счет установки электроприводов и оборудования АСУНО рассматривались еще во времена СССР, однако реализованы не были и дальнейшего развития не получили."Подобная модернизация позволит передавать данные о целях противника на буксируемые гаубицы, обрабатывать эти данные, наводить орудие, рассчитывать момент выстрела и корректировать, и переносить огонь по вновь выявленным целям в автоматическом режиме, без участия боевого расчета. Люди будут обеспечивать только заряжание орудий, а также их перемещение, оборудование под них позиций, обслуживание и так далее", — пояснил эксперт.Мураховский подчеркнул, что "в результате в первую очередь исключается человеческий фактор, то есть ошибки, которые могут быть внесены членами боевого расчета при наведении орудия, особенно при стрельбе с закрытых позиций". Подобные ошибки в боевых условиях, пояснил эксперт, могут приводить не только к неэффективной стрельбе по противнику, но и создают вероятность попадания по своим войскам."Другой важный момент: подобная автоматизация в несколько раз сократит цикл боевого управления несамоходной артиллерией, а также обеспечит ее встраивание в автоматизированную систему управления войсками и в перспективе в единую разведывательно-ударную систему, что должно обеспечить в идеале управление всей артиллерией на поле боя в режиме реального времени", — добавил Мураховский.

https://ria.ru/20210330/zumvalt-1603332321.html

https://ria.ru/20210327/pushka-1602974637.html

https://ria.ru/20210315/snaryad-1600907151.html

https://ria.ru/20210330/preimuschestva-1603437701.html

россия

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, т-90м, виктор мураховский, высокоточные комплексы, российская электроника, ростех, ссср, сша, наука, технологии, безопасность