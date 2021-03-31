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В Гидрометцентре спрогнозировали теплый апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый апрель
Температура будет выше или около нормы на всей территории России, сказал журналистам в среду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:31
2021-03-31T14:31
2021-03-31T23:12
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Температура будет выше или около нормы на всей территории России, сказал журналистам в среду научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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роман вильфанд, гидрометцентр, общество