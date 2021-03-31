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Наука
https://ria.ru/20210331/apple-1603595199.html
Стало известно, когда Apple представит iOS 15
Стало известно, когда Apple представит iOS 15
Новую версию операционной системы для смартфонов Apple официально анонсируют в июне. Презентация запланирована в рамках ежегодной конференции для разработчиков... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T12:09
2021-03-31T12:09
наука
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apple ios
apple
технологии
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Новую версию операционной системы для смартфонов Apple официально анонсируют в июне. Презентация запланирована в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC.На крупной конференции разработчиков софта и программного обеспечения для продукции Apple будет впервые продемонстрирована iOS 15. Кроме нее анонсируют и новые версии iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.По традиции, сразу после WWDC станет доступна бета-версия iOS для разработчиков. Пока в Apple не раскрывают подробности того, что ждет пользователей в новой модификации операционной системы.Как и в 2020 году, WWDC 2021 пройдет в онлайн-формате. Мероприятие запланировано на 7-11 июня. Официальный релиз iOS 15 состоится осенью, вместе с новым поколением iPhone.
https://ria.ru/20210319/apple-1602005156.html
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apple iphone, apple ipad, apple ios, apple, технологии

Стало известно, когда Apple представит iOS 15

12:09 31.03.2021
 
© AppleСкриншот из видео Apple Event — September 15
Скриншот из видео Apple Event — September 15 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Новую версию операционной системы для смартфонов Apple официально анонсируют в июне. Презентация запланирована в рамках ежегодной конференции для разработчиков WWDC.
На крупной конференции разработчиков софта и программного обеспечения для продукции Apple будет впервые продемонстрирована iOS 15. Кроме нее анонсируют и новые версии iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.
По традиции, сразу после WWDC станет доступна бета-версия iOS для разработчиков. Пока в Apple не раскрывают подробности того, что ждет пользователей в новой модификации операционной системы.
Как и в 2020 году, WWDC 2021 пройдет в онлайн-формате. Мероприятие запланировано на 7-11 июня. Официальный релиз iOS 15 состоится осенью, вместе с новым поколением iPhone.
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