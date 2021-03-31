Антонов заявил, что рано говорить о его возвращении в США
17:36 31.03.2021 (обновлено: 17:46 31.03.2021)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов у здания МИД РФ в Москве
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Приглашенный в Москву на консультацию посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что пока рано говорить о сроках его возвращения в Вашингтон.
"Мне в ближайшее время предстоят дополнительные встречи у руководителей ряда российских ведомств. Консультации не закончены. Делать какие-то выводы преждевременно. Разговор на эту тему будет продолжен. На сегодняшний день говорить о сроках пока рано. Консультации продолжаются", - сказал Антонов журналистам в Совете Федерации.
Ранее Антонов провел встречу с председателем международного комитета Госдумы Леонидом Слуцким, а также несколько раз посетил здание министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Он прибыл в Москву на консультации из Вашингтона 21 марта.
МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".