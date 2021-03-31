https://ria.ru/20210331/antonov-1603673689.html

Антонов заявил, что рано говорить о его возвращении в США

Антонов заявил, что рано говорить о его возвращении в США

Приглашенный в Москву на консультацию посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что пока рано говорить о сроках его возвращения в Вашингтон. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:36

2021-03-31T17:36

2021-03-31T17:46

россия

анатолий антонов

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602973323_0:0:2967:1670_1920x0_80_0_0_cc714cf996210b59b922802b3d79e690.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Приглашенный в Москву на консультацию посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что пока рано говорить о сроках его возвращения в Вашингтон.Ранее Антонов провел встречу с председателем международного комитета Госдумы Леонидом Слуцким, а также несколько раз посетил здание министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Он прибыл в Москву на консультации из Вашингтона 21 марта.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".

https://ria.ru/20210331/krizis-1603656188.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий антонов, сша