https://ria.ru/20210331/antonov-1603655720.html

Антонов заявил об отсутствии радужных ожиданий в отношениях с США

Антонов заявил об отсутствии радужных ожиданий в отношениях с США

Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на раскручивание санкционной спирали против России под надуманными предлогами, заявил посол РФ в США... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:18

2021-03-31T16:18

2021-03-31T16:45

леонид слуцкий (политик)

северный поток — 2

россия

анатолий антонов

сша

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на раскручивание санкционной спирали против России под надуманными предлогами, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Анатолий Антонов добавил, что Россия далека от радужных ожиданий в отношениях с США.Он напомнил, что ранее США захватили недвижимость России в Соединённых Штатах, постоянно слышаться угрозы, связанные с якобы вмешательством Москвы в американские выборы, угрозы странам за участие в "Северном потоке 2", по всему миру идёт "охота" за неугодным Вашингтону россиянами.Ранее Антонов провел встречу с председателем международного комитета Думы Леонидом Слуцким, а также несколько раз посетил здание министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Он прибыл в Москву на консультации из Вашингтона 21 марта.Ранее дипломат заявил, что пока не знает, когда вернётся на работу в посольство в Вашингтоне.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".

https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html

https://ria.ru/20210331/ritorika-1603561232.html

россия

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леонид слуцкий (политик), северный поток — 2, россия, анатолий антонов, сша, в мире