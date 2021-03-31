Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/antonov-1603655720.html
Антонов заявил об отсутствии радужных ожиданий в отношениях с США
Антонов заявил об отсутствии радужных ожиданий в отношениях с США
Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на раскручивание санкционной спирали против России под надуманными предлогами, заявил посол РФ в США... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:18
2021-03-31T16:45
леонид слуцкий (политик)
северный поток — 2
россия
анатолий антонов
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_3db94a8e4bb3c026ef471d7b93f3d444.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на раскручивание санкционной спирали против России под надуманными предлогами, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Анатолий Антонов добавил, что Россия далека от радужных ожиданий в отношениях с США.Он напомнил, что ранее США захватили недвижимость России в Соединённых Штатах, постоянно слышаться угрозы, связанные с якобы вмешательством Москвы в американские выборы, угрозы странам за участие в "Северном потоке 2", по всему миру идёт "охота" за неугодным Вашингтону россиянами.Ранее Антонов провел встречу с председателем международного комитета Думы Леонидом Слуцким, а также несколько раз посетил здание министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Он прибыл в Москву на консультации из Вашингтона 21 марта.Ранее дипломат заявил, что пока не знает, когда вернётся на работу в посольство в Вашингтоне.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html
https://ria.ru/20210331/ritorika-1603561232.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_877e8d5de1acb6158b48b22f79b0995a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид слуцкий (политик), северный поток — 2, россия, анатолий антонов, сша, в мире

Антонов заявил об отсутствии радужных ожиданий в отношениях с США

16:18 31.03.2021 (обновлено: 16:45 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на раскручивание санкционной спирали против России под надуманными предлогами, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Администрация Джо Байдена взяла курс на продолжение раскручивания санкционной спирали под надуманными предлогами. Постоянно слышатся угрозы в связи с псевдовмешательсвтом в американские выборы, за якобы атаки на информресурсы Америки и за некую "неблаговидную деятельность" по противодействию американским вооруженным силам в Афганистане", - заявил дипломат в ходе расширенного заседания комитетов по обороне и по международным делам в Совете Федерации.

Посетитель на выставке Ни меры, ни названья, ни сравненья в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
28 марта, 08:00
В США доказывают, что все мировые войны развязали русские
Анатолий Антонов добавил, что Россия далека от радужных ожиданий в отношениях с США.

"Хочу отметить, что мы далеки от радужных ожиданий в российско-американских отношениях", - сказал Антонов, выступая в Совете Федерации.

Он напомнил, что ранее США захватили недвижимость России в Соединённых Штатах, постоянно слышаться угрозы, связанные с якобы вмешательством Москвы в американские выборы, угрозы странам за участие в "Северном потоке 2", по всему миру идёт "охота" за неугодным Вашингтону россиянами.
Ранее Антонов провел встречу с председателем международного комитета Думы Леонидом Слуцким, а также несколько раз посетил здание министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Он прибыл в Москву на консультации из Вашингтона 21 марта.
Ранее дипломат заявил, что пока не знает, когда вернётся на работу в посольство в Вашингтоне.
МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
Президент США Джо Байден во время первой пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 08:49
Hill: в США десятки организаций призвали Байдена начать диалог с Россией
 
Леонид Слуцкий (политик)Северный поток — 2РоссияАнатолий АнтоновСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
01:05Познер сообщил, что находится под защитой полиции
Лента новостейМолния