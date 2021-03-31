https://ria.ru/20210331/antonov-1603655720.html
Антонов заявил об отсутствии радужных ожиданий в отношениях с США
Антонов заявил об отсутствии радужных ожиданий в отношениях с США
Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на раскручивание санкционной спирали против России под надуманными предлогами, заявил посол РФ в США... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:18
2021-03-31T16:18
2021-03-31T16:45
леонид слуцкий (политик)
северный поток — 2
россия
анатолий антонов
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_3db94a8e4bb3c026ef471d7b93f3d444.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена взяла курс на раскручивание санкционной спирали против России под надуманными предлогами, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Анатолий Антонов добавил, что Россия далека от радужных ожиданий в отношениях с США.Он напомнил, что ранее США захватили недвижимость России в Соединённых Штатах, постоянно слышаться угрозы, связанные с якобы вмешательством Москвы в американские выборы, угрозы странам за участие в "Северном потоке 2", по всему миру идёт "охота" за неугодным Вашингтону россиянами.Ранее Антонов провел встречу с председателем международного комитета Думы Леонидом Слуцким, а также несколько раз посетил здание министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Он прибыл в Москву на консультации из Вашингтона 21 марта.Ранее дипломат заявил, что пока не знает, когда вернётся на работу в посольство в Вашингтоне.МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".
https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html
https://ria.ru/20210331/ritorika-1603561232.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602785217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_877e8d5de1acb6158b48b22f79b0995a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), северный поток — 2, россия, анатолий антонов, сша, в мире
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Администрация президента США Джо Байдена
взяла курс на раскручивание санкционной спирали против России под надуманными предлогами, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов
.
"Администрация Джо Байдена взяла курс на продолжение раскручивания санкционной спирали под надуманными предлогами. Постоянно слышатся угрозы в связи с псевдовмешательсвтом в американские выборы, за якобы атаки на информресурсы Америки и за некую "неблаговидную деятельность" по противодействию американским вооруженным силам в Афганистане", - заявил дипломат в ходе расширенного заседания комитетов по обороне и по международным делам в Совете Федерации.
Анатолий Антонов добавил, что Россия далека от радужных ожиданий в отношениях с США.
"Хочу отметить, что мы далеки от радужных ожиданий в российско-американских отношениях", - сказал Антонов, выступая в Совете Федерации.
Он напомнил, что ранее США захватили недвижимость России в Соединённых Штатах, постоянно слышаться угрозы, связанные с якобы вмешательством Москвы в американские выборы, угрозы странам за участие в "Северном потоке 2
", по всему миру идёт "охота" за неугодным Вашингтону
россиянами.
Ранее Антонов провел встречу с председателем международного комитета Думы Леонидом Слуцким
, а также несколько раз посетил здание министерства иностранных дел России на Смоленской площади. Он прибыл в Москву на консультации из Вашингтона 21 марта.
Ранее дипломат заявил, что пока не знает, когда вернётся на работу в посольство в Вашингтоне.
МИД РФ сообщил ранее, что посла России в США Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США. При этом в министерстве подчеркнули, что заинтересованы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, и главное - "определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик".