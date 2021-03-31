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https://ria.ru/20210331/antiveschestvo-1603674715.html
Физики создали лазер для управления антивеществом
Физики создали лазер для управления антивеществом
Исследователи из коллаборации ALPHA в ЦЕРНе объявили об успешной реализации первого в мире эксперимента по манипулированию антивеществом с использованием... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:00
2021-03-31T18:00
наука
европейская организация ядерных исследований (церн)
физика
канада
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Исследователи из коллаборации ALPHA в ЦЕРНе объявили об успешной реализации первого в мире эксперимента по манипулированию антивеществом с использованием созданной в Канаде лазерной системы для охлаждения образца почти до абсолютного нуля. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Программа экспериментов ALPHA по улавливанию нейтрального антиводорода в магнитной ловушке, стартовала в Европейском центре ядерных исследований ЦЕРН в 2011 году. Тогда физикам удалось в течение 15 минут удерживать несколько сотен атомов антиводорода в замедлителе антипротонов AD.Теперь канадские физики из Университета Британской Колумбии, работающие в программе ALPHA, создали лазер, позволяющий не просто удерживать антиматерию, но и управлять ей.Технологии лазерных манипуляций путем сверхохлаждения обычных атомов появились 40 лет назад. Они произвели революцию в современной атомной физике и провести несколько экспериментов, удостоенных впоследствии Нобелевской премии. Но это первый случай, когда ученые применили подобные методы к антивеществу."Это было чем-то вроде безумной мечты — манипулировать антивеществом с помощью лазера, — приводятся в пресс-релизе Канадского национального центра ускорителей элементарных частиц TRIUMF слова сотрудника центра и одного из авторов исследования Макото Фудзивара (Makoto Fujiwara). — Я очень рад, что наша мечта наконец осуществилась в результате огромной совместной работы как канадских, так и зарубежных ученых".Лазерное манипулирование антивеществом открывает двери для множества передовых инноваций в физике. В частности, сейчас ученые из канадской команды ALPHA реализуют национальный проект HAICU по разработке новых квантовых методов исследования антивещества.Кроме того, охлаждая антивещество, исследователи смогут выполнять различные прецизионные эксперименты для дальнейшего изучения характеристик антивещества, которые могут пролить свет на фундаментальные основы симметрии нашей Вселенной. Ученые надеются, что результаты этих экспериментов дадут ключ к разгадке того, почему Вселенная состоит в основном из материи, а не из равных частей материи и антивещества, как это предсказывает модель Большого взрыва."Моя следующая мечта — создать "фонтан" из антиатомов, выбросив охлажденное лазером антивещество в свободное пространство, — рассказывает Фудзивара. — Если это будет реализовано, это позволит создать совершенно новый класс квантовых измерений, которые раньше были немыслимы". "Сегодняшние результаты являются кульминацией многолетней программы исследований, — говорит еще один автор статьи Такамаса Момосе (Takamasa Momose) из Университета Британской Колумбии и канадской команды ALPHA. — Кроме того, мы сейчас на один шаг ближе к возможности производить первые в мире молекулы антивещества, объединяя антиатомы вместе с помощью нашей технологии лазерной манипуляции. С помощью этой техники мы, возможно, сможем найти ответы на давние вопросы: как антивещество реагирует на гравитацию, и может ли антивещество помочь нам понять симметрию в физике".По мнению авторов, ответы на эти вопросы коренным образом изменят ландшафт исследований антивещества и понимание Вселенной в целом.
https://ria.ru/20210330/sverkhnovaya-1603510278.html
https://ria.ru/20210304/vselennaya-1599949041.html
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европейская организация ядерных исследований (церн), физика, канада

Физики создали лазер для управления антивеществом

18:00 31.03.2021
 
© Chukman So/TRIUMFХудожественное представление движений атома антиводорода в магнитной ловушке ALPHA до (серый) и после (фиолетовый) лазерного охлаждения
Художественное представление движений атома антиводорода в магнитной ловушке ALPHA до (серый) и после (фиолетовый) лазерного охлаждения - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Chukman So/TRIUMF
Художественное представление движений атома антиводорода в магнитной ловушке ALPHA до (серый) и после (фиолетовый) лазерного охлаждения
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Исследователи из коллаборации ALPHA в ЦЕРНе объявили об успешной реализации первого в мире эксперимента по манипулированию антивеществом с использованием созданной в Канаде лазерной системы для охлаждения образца почти до абсолютного нуля. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Программа экспериментов ALPHA по улавливанию нейтрального антиводорода в магнитной ловушке, стартовала в Европейском центре ядерных исследований ЦЕРН в 2011 году. Тогда физикам удалось в течение 15 минут удерживать несколько сотен атомов антиводорода в замедлителе антипротонов AD.
Теперь канадские физики из Университета Британской Колумбии, работающие в программе ALPHA, создали лазер, позволяющий не просто удерживать антиматерию, но и управлять ей.
Технологии лазерных манипуляций путем сверхохлаждения обычных атомов появились 40 лет назад. Они произвели революцию в современной атомной физике и провести несколько экспериментов, удостоенных впоследствии Нобелевской премии. Но это первый случай, когда ученые применили подобные методы к антивеществу.
"Это было чем-то вроде безумной мечты — манипулировать антивеществом с помощью лазера, — приводятся в пресс-релизе Канадского национального центра ускорителей элементарных частиц TRIUMF слова сотрудника центра и одного из авторов исследования Макото Фудзивара (Makoto Fujiwara). — Я очень рад, что наша мечта наконец осуществилась в результате огромной совместной работы как канадских, так и зарубежных ученых".
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Лазерное манипулирование антивеществом открывает двери для множества передовых инноваций в физике. В частности, сейчас ученые из канадской команды ALPHA реализуют национальный проект HAICU по разработке новых квантовых методов исследования антивещества.
Кроме того, охлаждая антивещество, исследователи смогут выполнять различные прецизионные эксперименты для дальнейшего изучения характеристик антивещества, которые могут пролить свет на фундаментальные основы симметрии нашей Вселенной. Ученые надеются, что результаты этих экспериментов дадут ключ к разгадке того, почему Вселенная состоит в основном из материи, а не из равных частей материи и антивещества, как это предсказывает модель Большого взрыва.
"Моя следующая мечта — создать "фонтан" из антиатомов, выбросив охлажденное лазером антивещество в свободное пространство, — рассказывает Фудзивара. — Если это будет реализовано, это позволит создать совершенно новый класс квантовых измерений, которые раньше были немыслимы".
"Сегодняшние результаты являются кульминацией многолетней программы исследований, — говорит еще один автор статьи Такамаса Момосе (Takamasa Momose) из Университета Британской Колумбии и канадской команды ALPHA. — Кроме того, мы сейчас на один шаг ближе к возможности производить первые в мире молекулы антивещества, объединяя антиатомы вместе с помощью нашей технологии лазерной манипуляции. С помощью этой техники мы, возможно, сможем найти ответы на давние вопросы: как антивещество реагирует на гравитацию, и может ли антивещество помочь нам понять симметрию в физике".
По мнению авторов, ответы на эти вопросы коренным образом изменят ландшафт исследований антивещества и понимание Вселенной в целом.
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НаукаЕвропейская организация ядерных исследований (ЦЕРН)физикаКанада
 
 
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