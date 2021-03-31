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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев назвал коктейли самым опасным для здоровья алкогольным напитком, пишет "Московская медицина". РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T09:53
2021-03-31T09:53
алексей казанцев (врач)
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев назвал коктейли самым опасным для здоровья алкогольным напитком, пишет "Московская медицина".Врач отметил, что в коктейлях содержится огромное количество красителей и различных вкусовых добавок, которые сверху разбавляют другими готовыми алкогольными напитками.Пиво, по его слвоам, также наносит вред организму, так как на большинстве предприятий его производят из концентрата. По мнению специалиста, самыми безопасными алкогольными напитками являются те, что получают путем естественного брожения виноградных соков.Ранее врач Алексей Казанцев посоветовал при употреблении любого вида алкоголя постоянно делать по глотку воды, чтобы восстановить водно-электролитный баланс в организме.
https://ria.ru/20210326/alkogol-1602924832.html
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алексей казанцев (врач), общество

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

09:53 31.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета "Ашан"
Покупатель в отделе алкогольной продукции гипермаркета Ашан - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев назвал коктейли самым опасным для здоровья алкогольным напитком, пишет "Московская медицина".
Врач отметил, что в коктейлях содержится огромное количество красителей и различных вкусовых добавок, которые сверху разбавляют другими готовыми алкогольными напитками.
Отдел алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 10:05
В России предложили запретить продавать алкоголь покупателям с детьми
Пиво, по его слвоам, также наносит вред организму, так как на большинстве предприятий его производят из концентрата.
По мнению специалиста, самыми безопасными алкогольными напитками являются те, что получают путем естественного брожения виноградных соков.
"Крепость вин не превышает 9-13%, и их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека", — заключил Кубарев.
Ранее врач Алексей Казанцев посоветовал при употреблении любого вида алкоголя постоянно делать по глотку воды, чтобы восстановить водно-электролитный баланс в организме.
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Алексей Казанцев (врач)Общество
 
 
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