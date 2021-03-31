https://ria.ru/20210331/alkogol-1603569218.html

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев назвал коктейли самым опасным для здоровья алкогольным напитком, пишет "Московская медицина". РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:53

2021-03-31T09:53

2021-03-31T09:53

алексей казанцев (врач)

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев назвал коктейли самым опасным для здоровья алкогольным напитком, пишет "Московская медицина".Врач отметил, что в коктейлях содержится огромное количество красителей и различных вкусовых добавок, которые сверху разбавляют другими готовыми алкогольными напитками.Пиво, по его слвоам, также наносит вред организму, так как на большинстве предприятий его производят из концентрата. По мнению специалиста, самыми безопасными алкогольными напитками являются те, что получают путем естественного брожения виноградных соков.Ранее врач Алексей Казанцев посоветовал при употреблении любого вида алкоголя постоянно делать по глотку воды, чтобы восстановить водно-электролитный баланс в организме.

https://ria.ru/20210326/alkogol-1602924832.html

https://ria.ru/20210105/zuby-1592012299.html

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2021

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алексей казанцев (врач), общество