https://ria.ru/20210331/advokat-1603710143.html

Адвокат прокомментировал преследование журналистки Березовской в Латвии

Адвокат прокомментировал преследование журналистки Березовской в Латвии

Адвокат бывшего шеф-редактора Baltnews Андрея Яковлева Эдуард Вайшля оценил отказ латвийской Генпрокуратуры прекратить уголовное преследование в деле... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T21:47

2021-03-31T21:47

2021-03-31T21:47

sputnik латвия

дмитрий киселев

маргарита симоньян

латвия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Адвокат бывшего шеф-редактора Baltnews Андрея Яковлева Эдуард Вайшля оценил отказ латвийской Генпрокуратуры прекратить уголовное преследование в деле русскоязычной журналистки Аллы Березовской.Ранее журналистам, сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинение по статье о нарушении режима санкций Евросоюза. Прокуратура утверждает, что статьи, которые Березовская писала для МИА "Россия сегодня", якобы являются "передачей хозяйственных ресурсов" генеральному директору агентства Дмитрию Киселеву. Она пыталась оспорить решение прокуратуры, но получила отказ. Адвокат отметил, что понятие из регламента ЕС о "передаче хозяйственных ресурсов" носит широкий характер."Насколько я знаю, коллеги, которые защищают других журналистов в этом деле, тоже подавали жалобы, и там достаточно пространно расписано, что понимается под "хозяйственными ресурсами" в понимании европейских нормативных актов", — сказал Вайшля порталу Baltnews.По его мнению, ключевой вопрос по делу Березовской заключается в том, как "Дмитрий Киселев связан с МИА "Россия сегодня", какова его роль и насколько МИА "Россия сегодня" является санкционным субъектом в этой ситуации."Конечно, тут важно понимание, что представляется хозяйственным ресурсом в понимании актов, которые действуют в Латвии и ЕС. <…> Я считаю, что (отношение МИА "Россия сегодня" к санкциям Евросоюза) все-таки определяющий фактор", — заключил Вайшля.При этом он добавил, что "не хотел бы комментировать содержание документа", поскольку не видел ответ прокуратуры и саму жалобу защиты журналистки.Шеф-редактор портала Baltnews Андрей Стариков, в свою очередь, назвал действия латвийских спецслужб правовым беспределом, не имеющим ничего общего ни с законом, ни с законностью". МИД России ранее заявлял, что действия правоохранительных органов Латвии в отношении русскоязычных латвийских журналистов являются карательной акцией и вопиющим примером попирания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве также подчеркнули, что санкции относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не распространяются на всех, кто работает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210330/estoniya-1603528786.html

https://ria.ru/20210331/zhurnalistika-1603635184.html

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2021

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sputnik латвия, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия