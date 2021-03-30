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"Неожиданный поворот": гиперзвуковые ракеты разместят в Тихом океане
"Неожиданный поворот": гиперзвуковые ракеты разместят в Тихом океане
В Пентагоне наконец определились с ударным вооружением новейших эскадренных миноносцев типа "Замволт". ВМС США затребовали вариант модернизированных кораблей с... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:00
2021-03-30T08:06
арли берк
южно-китайское море
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
тикондерога
lockheed martin
вашингтон (город)
сша
безопасность
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Андрей Коц. В Пентагоне наконец определились с ударным вооружением новейших эскадренных миноносцев типа "Замволт". ВМС США затребовали вариант модернизированных кораблей с пусковыми установками для гиперзвуковых ракет — нынешние шахты не подошли по размеру. С помощью трех усовершенствованных "Замволтов" (два уже в строю, один проходит испытания) Вашингтон рассчитывает оказывать давление на вероятных противников в мировом океане.Долгий поискЭпопея с выбором вооружения для "Замволтов" продолжается уже более десяти лет. Изначально конструкторы делали ставку на артиллерию. Предполагалось установить на каждый корабль по два электромагнитных рельсотрона. Однако проект был обречен на провал, так как на это оружие ушла бы вся мощность бортовых генераторов. Эсминец с рельсотронами, по сути, превращался в плавучий лафет для пушки и "отключался от сети" после каждого выстрела. Позже решили остановиться на двух 155-миллиметровых артиллерийских орудиях AGS нетрадиционной активно-реактивной схемы с дальностью стрельбы до 148 километров. Применяемые в них снаряды LRLAP, по словам разработчиков из концерна Lockheed Martin, настолько точны, что способны "поразить цели в каньонах прибрежных городов с минимальным сопутствующим ущербом". Все бы ничего, вот только стоимость одного боеприпаса превысила 800 тысяч долларов.Проект обходился все дороже, число планируемых "Замволтов" сокращалось, и американское военно-морское руководство это сильно беспокоило. По сути, у суперэсминцев не было вооружения, оправдывавшего их существование. Восемьдесят "Томагавков" в установках вертикального пуска — явно маловато для кораблей ценой более четырех миллиардов долларов каждый. Для сравнения: крейсер типа "Тикондерога", способный нести до 122 крылатых ракет, стоит примерно миллиард.Решение подсказали Россия и Китай, активно развивающие гиперзвуковые технологии. Американцы собираются уже до конца года провести испытательный пуск сверхскоростной ракеты морского базирования IRCPS (Intermediate Range Conventional Prompt Srikke — быстрый конвенционный удар на среднюю дальность). Носителями этих ракет должны были стать многоцелевые АПЛ типа "Вирджиния" пятой серии с дополнительным ракетным отсеком Virginia Payload Module, однако теперь для них адаптируют и "Замволты". IRCPS станет морской версией сухопутного комплекса LHRW. Скорость — более пяти чисел Маха. Дальность, по оценкам экспертов, — три-четыре тысячи километров.Перед конструкторами встал вопрос, как разместить перспективные ракеты в "Замволтах". Сообщалось, что их установки вертикального пуска, хоть и больше стандартных для американского флота УВП Mk 41, принимают боеприпасы диаметром до 28 дюймов (71,12 сантиметра). А у IRCPS — минимум 30 дюймов. Рассматривают несколько вариантов конструкции. В частности, увеличенные пусковые установки могут смонтировать на месте 155-миллиметровых орудий AGS, снаряды для которых Пентагону оказались не по карману.Сдержать КитайПо мнению американского военного руководства, "Замволты" с гиперзвуковыми ракетами превратятся из кораблей без цели и задачи в эффективное средство сдерживания. Малозаметные, со сверхскоростным дальнобойным вооружением, напичканные самой современной электроникой, они действительно представляют серьезную угрозу для любого вероятного противника. Как считают многие специалисты, Вашингтон затеял модернизацию "Замволтов" в первую очередь из-за Китая."Корабли уместнее всего использовать в западной части Тихого океана, — говорит старший научный сотрудник аналитического центра Hudson Institute, связанного с Пентагоном, Брайан Кларк. — В этом случае они смогут поражать цели на китайской территории, оставаясь малоуязвимыми для ракет противника. Однако важнее другое. Подводную лодку с гиперзвуковыми ракетами сложно увидеть, эсминец можно отследить. Это превращает его в мощный фактор сдерживания и запугивания противника. Китайские власти сто раз подумают, прежде чем что-либо предпринимать, когда увидят неподалеку от своих берегов эти корабли".По мнению Кларка, трех эсминцев вполне достаточно для постоянного дежурства вблизи территориальных вод КНР. Один — в море, второй готовится к походу, третий — в ремонте или на обслуживании. Если понадобится, дежурный корабль войдет в Южно-Китайское море и отстреляется по целям в КНР. Или одним своим присутствием сделает Пекин более сговорчивым. Лазеры и беспилотникиРассматривают и другие варианты боевого применения "Замволтов". Эксперты отмечают, что у США и так хватает кораблей с крылатыми ракетами, а гиперзвуком лучше оснастить новые подводные лодки и перспективный "эсминец будущего" DDG(X). В то же время благодаря мощной энергетической установке "Замволты" способны нести вооружение, недоступное другим вымпелам. Так, адмирал ВМС США Майк Гилди сообщил журналистам, что на эсминцы могут установить лазерное оружие. Тогда "Замволты" превратятся в корабли ПВО и станут прикрывать флот от угрозы с воздуха. Еще одна концепция — использование этих вымпелов в качестве "эсминцев превосходства на море" (Maritime Dominance Destroyer). В этом случае "Замволты" практически полностью разоружат и установят на них стандартную для американских надводных кораблей боевую информационно-управляющую систему "Иджис". По мнению главы оборонного консалтингового агентства The FerryBridge Group Брайана МакГрата, такие эсминцы станут командными пунктами для воздушных и морских беспилотных платформ.Уже в следующем месяце эту концепцию испытают в деле. Тихоокеанский флот США проведет масштабные учения с применением дронов. Общее управление выделенными силами и средствами возлагается на второй по счету "Замволт" — эсминец "Майкл Мансур". Если концепцию одобрят, американские ВМС получат универсальный малозаметный корабль, готовый выполнять широкий спектр задач благодаря целой флотилии дронов различного назначения. Напомним, программа по строительству перспективных эсминцев стартовала в 2007-м, когда на создание двух первых "Замволтов" конгресс выделил 2,6 миллиарда долларов. Всего же ВМС США рассчитывали получить 32 корабля этого типа и уложиться при этом в 40 миллиардов. Однако стоимость вымпелов этого проекта, которые американские инженеры пытались подтянуть под высокие требования военных, начала расти астрономическими темпами. Сначала заказ снизили до 24 эсминцев, потом до семи. В итоге в 2008 году флот решил ограничиться всего тремя кораблями. Каждый из них, по последним данным, обошелся казне в 4,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210128/esminets-1594820766.html
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арли берк, южно-китайское море, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, тикондерога, lockheed martin , вашингтон (город), сша, безопасность

"Неожиданный поворот": гиперзвуковые ракеты разместят в Тихом океане

08:00 30.03.2021 (обновлено: 08:06 30.03.2021)
 
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan BurkeАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Андрей Коц. В Пентагоне наконец определились с ударным вооружением новейших эскадренных миноносцев типа "Замволт". ВМС США затребовали вариант модернизированных кораблей с пусковыми установками для гиперзвуковых ракет — нынешние шахты не подошли по размеру. С помощью трех усовершенствованных "Замволтов" (два уже в строю, один проходит испытания) Вашингтон рассчитывает оказывать давление на вероятных противников в мировом океане.

Долгий поиск

Эпопея с выбором вооружения для "Замволтов" продолжается уже более десяти лет. Изначально конструкторы делали ставку на артиллерию. Предполагалось установить на каждый корабль по два электромагнитных рельсотрона. Однако проект был обречен на провал, так как на это оружие ушла бы вся мощность бортовых генераторов. Эсминец с рельсотронами, по сути, превращался в плавучий лафет для пушки и "отключался от сети" после каждого выстрела.
© AFP 2021 / US NAVY/PO2 Timothy SchumakerЭсминец Zumwalt ВМС США
Эсминец Zumwalt ВМС США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AFP 2021 / US NAVY/PO2 Timothy Schumaker
Эсминец Zumwalt ВМС США
Позже решили остановиться на двух 155-миллиметровых артиллерийских орудиях AGS нетрадиционной активно-реактивной схемы с дальностью стрельбы до 148 километров. Применяемые в них снаряды LRLAP, по словам разработчиков из концерна Lockheed Martin, настолько точны, что способны "поразить цели в каньонах прибрежных городов с минимальным сопутствующим ущербом". Все бы ничего, вот только стоимость одного боеприпаса превысила 800 тысяч долларов.
Проект обходился все дороже, число планируемых "Замволтов" сокращалось, и американское военно-морское руководство это сильно беспокоило. По сути, у суперэсминцев не было вооружения, оправдывавшего их существование. Восемьдесят "Томагавков" в установках вертикального пуска — явно маловато для кораблей ценой более четырех миллиардов долларов каждый. Для сравнения: крейсер типа "Тикондерога", способный нести до 122 крылатых ракет, стоит примерно миллиард.
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Решение подсказали Россия и Китай, активно развивающие гиперзвуковые технологии. Американцы собираются уже до конца года провести испытательный пуск сверхскоростной ракеты морского базирования IRCPS (Intermediate Range Conventional Prompt Srikke — быстрый конвенционный удар на среднюю дальность). Носителями этих ракет должны были стать многоцелевые АПЛ типа "Вирджиния" пятой серии с дополнительным ракетным отсеком Virginia Payload Module, однако теперь для них адаптируют и "Замволты". IRCPS станет морской версией сухопутного комплекса LHRW. Скорость — более пяти чисел Маха. Дальность, по оценкам экспертов, — три-четыре тысячи километров.
Перед конструкторами встал вопрос, как разместить перспективные ракеты в "Замволтах". Сообщалось, что их установки вертикального пуска, хоть и больше стандартных для американского флота УВП Mk 41, принимают боеприпасы диаметром до 28 дюймов (71,12 сантиметра). А у IRCPS — минимум 30 дюймов. Рассматривают несколько вариантов конструкции. В частности, увеличенные пусковые установки могут смонтировать на месте 155-миллиметровых орудий AGS, снаряды для которых Пентагону оказались не по карману.

Сдержать Китай

По мнению американского военного руководства, "Замволты" с гиперзвуковыми ракетами превратятся из кораблей без цели и задачи в эффективное средство сдерживания. Малозаметные, со сверхскоростным дальнобойным вооружением, напичканные самой современной электроникой, они действительно представляют серьезную угрозу для любого вероятного противника. Как считают многие специалисты, Вашингтон затеял модернизацию "Замволтов" в первую очередь из-за Китая.
© AFP 2021 / US NavyЭсминец ВМС США USS Zumwalt
Эсминец ВМС США USS Zumwalt - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AFP 2021 / US Navy
Эсминец ВМС США USS Zumwalt
"Корабли уместнее всего использовать в западной части Тихого океана, — говорит старший научный сотрудник аналитического центра Hudson Institute, связанного с Пентагоном, Брайан Кларк. — В этом случае они смогут поражать цели на китайской территории, оставаясь малоуязвимыми для ракет противника. Однако важнее другое. Подводную лодку с гиперзвуковыми ракетами сложно увидеть, эсминец можно отследить. Это превращает его в мощный фактор сдерживания и запугивания противника. Китайские власти сто раз подумают, прежде чем что-либо предпринимать, когда увидят неподалеку от своих берегов эти корабли".
По мнению Кларка, трех эсминцев вполне достаточно для постоянного дежурства вблизи территориальных вод КНР. Один — в море, второй готовится к походу, третий — в ремонте или на обслуживании. Если понадобится, дежурный корабль войдет в Южно-Китайское море и отстреляется по целям в КНР. Или одним своим присутствием сделает Пекин более сговорчивым.

Лазеры и беспилотники

Рассматривают и другие варианты боевого применения "Замволтов". Эксперты отмечают, что у США и так хватает кораблей с крылатыми ракетами, а гиперзвуком лучше оснастить новые подводные лодки и перспективный "эсминец будущего" DDG(X). В то же время благодаря мощной энергетической установке "Замволты" способны нести вооружение, недоступное другим вымпелам. Так, адмирал ВМС США Майк Гилди сообщил журналистам, что на эсминцы могут установить лазерное оружие. Тогда "Замволты" превратятся в корабли ПВО и станут прикрывать флот от угрозы с воздуха.
Приплыли. В США нашли применение суперэсминцу Замволт - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля 2020, 17:26Акценты
Приплыли. В США нашли применение суперэсминцу "Замволт"Суперэсминец "Замволт", одно слово – "невидимый", но все-то видят, что толку с него меньше, чем с той самой рыболовной лодки, под которую он косит на радарах. Ведь он даже рыбу не ловит. Что рыбу, он не всегда в состоянии выйти в море.
Еще одна концепция — использование этих вымпелов в качестве "эсминцев превосходства на море" (Maritime Dominance Destroyer). В этом случае "Замволты" практически полностью разоружат и установят на них стандартную для американских надводных кораблей боевую информационно-управляющую систему "Иджис". По мнению главы оборонного консалтингового агентства The FerryBridge Group Брайана МакГрата, такие эсминцы станут командными пунктами для воздушных и морских беспилотных платформ.
Уже в следующем месяце эту концепцию испытают в деле. Тихоокеанский флот США проведет масштабные учения с применением дронов. Общее управление выделенными силами и средствами возлагается на второй по счету "Замволт" — эсминец "Майкл Мансур". Если концепцию одобрят, американские ВМС получат универсальный малозаметный корабль, готовый выполнять широкий спектр задач благодаря целой флотилии дронов различного назначения.
© AP Photo / Robert F. BukatyАмериканский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017
Американский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Американский эсминец USS Michael Monsoor типа Zumwalt, направляющийся в море для испытаний. 4 декабря 2017
Напомним, программа по строительству перспективных эсминцев стартовала в 2007-м, когда на создание двух первых "Замволтов" конгресс выделил 2,6 миллиарда долларов. Всего же ВМС США рассчитывали получить 32 корабля этого типа и уложиться при этом в 40 миллиардов. Однако стоимость вымпелов этого проекта, которые американские инженеры пытались подтянуть под высокие требования военных, начала расти астрономическими темпами. Сначала заказ снизили до 24 эсминцев, потом до семи. В итоге в 2008 году флот решил ограничиться всего тремя кораблями. Каждый из них, по последним данным, обошелся казне в 4,4 миллиарда долларов.
 
Арли БеркЮжно-Китайское мореВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАТикондерогаLockheed MartinВашингтон (город)СШАБезопасность
 
 
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