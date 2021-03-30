https://ria.ru/20210330/zhenschiny-1603445345.html

В России число женщин от 20 до 29 лет сократилось на 37,5%

В России число женщин от 20 до 29 лет сократилось на 37,5%

Число женщин 20-29 лет сейчас чуть более 7,5 миллиона, в сравнении с 2010 годом эта цифра сократилась на 37,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T13:41

2021-03-30T13:41

2021-03-30T13:41

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Число женщин 20-29 лет сейчас чуть более 7,5 миллиона, в сравнении с 2010 годом эта цифра сократилась на 37,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В репродуктивный возраст сейчас вступило поколение, рожденное в 90-ые. И должна сказать, что численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет составила чуть более сейчас 7,5 миллионов человек и по сравнению с 2010 годом сократилась на 37,5%", - заявила она в ходе заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.По ее словам, такое серьезное сокращение численности женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, в том числе привело и к сокращению рождаемости в РФ.

https://ria.ru/20201016/naselenie-1580103755.html

россия

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2021

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россия, татьяна голикова, общество