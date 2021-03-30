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В Башкирии запретят продавать зажигалки детям

В Башкирии запретят продавать зажигалки детям

Башкирский парламент принял закон, запрещающий продажу зажигалок детям, нарушителям грозит штраф в размере 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба госсобрания -... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T08:27

2021-03-30T08:27

2021-03-30T08:27

константин толкачев

общество

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УФА, 30 мар - РИА Новости. Башкирский парламент принял закон, запрещающий продажу зажигалок детям, нарушителям грозит штраф в размере 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба госсобрания - курултая региона.В парламенте пояснили, что речь идет о любых зажигалках, включая газовые. Отмечается, что документ направлен на противодействие токсикомании в подростковой среде."Основанием для введения ограничений стала растущая популярность среди подростков "сниффинга". Опасные эксперименты могут обернуться необратимыми изменениями в головном мозге. Вероятен смертельный исход. Такие случаи в нашей республике были. В России счет летальных исходов идет на сотни", - прокомментировал закон спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.По его мнению спикера, сами по себе ограничения не способны победить токсикоманию, но доступность газовых зажигалок в какой-то момент может спровоцировать ребенка попробовать сниффинг из любопытства, за компанию, а исход может быть фатальным.

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/otravlenie-1599585003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин толкачев, общество