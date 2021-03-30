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В Башкирии запретят продавать зажигалки детям
В Башкирии запретят продавать зажигалки детям
Башкирский парламент принял закон, запрещающий продажу зажигалок детям, нарушителям грозит штраф в размере 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба госсобрания -... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T08:27
2021-03-30T08:27
2021-03-30T08:27
константин толкачев
общество
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УФА, 30 мар - РИА Новости. Башкирский парламент принял закон, запрещающий продажу зажигалок детям, нарушителям грозит штраф в размере 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба госсобрания - курултая региона.В парламенте пояснили, что речь идет о любых зажигалках, включая газовые. Отмечается, что документ направлен на противодействие токсикомании в подростковой среде."Основанием для введения ограничений стала растущая популярность среди подростков "сниффинга". Опасные эксперименты могут обернуться необратимыми изменениями в головном мозге. Вероятен смертельный исход. Такие случаи в нашей республике были. В России счет летальных исходов идет на сотни", - прокомментировал закон спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.По его мнению спикера, сами по себе ограничения не способны победить токсикоманию, но доступность газовых зажигалок в какой-то момент может спровоцировать ребенка попробовать сниффинг из любопытства, за компанию, а исход может быть фатальным.
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константин толкачев, общество
УФА, 30 мар - РИА Новости. Башкирский парламент принял закон, запрещающий продажу зажигалок детям, нарушителям грозит штраф в размере 70 тысяч рублей, сообщает пресс-служба госсобрания - курултая региона.
"Депутаты парламента Башкирии приняли в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях", согласно которому за продажу детям зажигалок будут введены штрафы в размере до 70 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В парламенте пояснили, что речь идет о любых зажигалках, включая газовые. Отмечается, что документ направлен на противодействие токсикомании в подростковой среде.
"Основанием для введения ограничений стала растущая популярность среди подростков "сниффинга". Опасные эксперименты могут обернуться необратимыми изменениями в головном мозге. Вероятен смертельный исход. Такие случаи в нашей республике были. В России счет летальных исходов идет на сотни", - прокомментировал закон спикер парламента Башкирии Константин Толкачев
.
По его мнению спикера, сами по себе ограничения не способны победить токсикоманию, но доступность газовых зажигалок в какой-то момент может спровоцировать ребенка попробовать сниффинг из любопытства, за компанию, а исход может быть фатальным.