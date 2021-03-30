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Экс-полковник Захарченко не признал вину по новому делу о взятках
Экс-полковник Захарченко не признал вину по новому делу о взятках
Экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко не признал вину по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T15:55
2021-03-30T15:55
дело полковника захарченко
дмитрий захарченко
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко не признал вину по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы."Естественно, нет ", - ответил Захарченко на вопрос судьи, признает ли он вину.Остальные фигуранты также вины не признали.СК РФ сообщал, что Захарченко около десяти лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы. В ее состав, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.Адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина Захарченко привлек в качестве посредников, считает СК. Согласно данным следствия, он брал взятки не только деньгами, но и в натуральном выражении – например, в форме отдыха в гостиницах в Красной Поляне.Захарченко, для которого это уже второй процесс по делу о коррупции, вменяется получение взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелову – дача взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, Белевцову и Критинину - посредничество. Всего речь идет о сумме в 1,4 миллиарда рублей.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
https://ria.ru/20190610/1555340716.html
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дело полковника захарченко, дмитрий захарченко, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Экс-полковник Захарченко не признал вину по новому делу о взятках

15:55 30.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкЭкс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, на заседании Пресненского суда
Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию, на заседании Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко не признал вину по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Естественно, нет ", - ответил Захарченко на вопрос судьи, признает ли он вину.
"Мне непонятно обвинение… В чём конкретно в каких действиях или бездействии выразилось общее покровительство? Не указан и источник формирования этих денежных средств, как и не услышали мы и сам предмет взятки", - пояснил подсудимый.
Остальные фигуранты также вины не признали.
СК РФ сообщал, что Захарченко около десяти лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы. В ее состав, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.06.2019
10 июня 2019, 08:00
Как полковник Захарченко стал миллиардером
Адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина Захарченко привлек в качестве посредников, считает СК. Согласно данным следствия, он брал взятки не только деньгами, но и в натуральном выражении – например, в форме отдыха в гостиницах в Красной Поляне.
Захарченко, для которого это уже второй процесс по делу о коррупции, вменяется получение взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелову – дача взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, Белевцову и Критинину - посредничество. Всего речь идет о сумме в 1,4 миллиарда рублей.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде - РИА Новости, 1920, 25.09.2019
25 сентября 2019, 18:52
Уголовные дела в отношении руководящего состава МВД в 2012-2019 годах
 
Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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