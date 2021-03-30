https://ria.ru/20210330/zakharchenko-1603474548.html

Экс-полковник Захарченко не признал вину по новому делу о взятках

Экс-полковник Захарченко не признал вину по новому делу о взятках

Экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко не признал вину по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда... РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T15:55

2021-03-30T15:55

2021-03-30T15:55

дело полковника захарченко

дмитрий захарченко

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко не признал вину по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы."Естественно, нет ", - ответил Захарченко на вопрос судьи, признает ли он вину.Остальные фигуранты также вины не признали.СК РФ сообщал, что Захарченко около десяти лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы. В ее состав, по данным следствия, входили член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.Адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина Захарченко привлек в качестве посредников, считает СК. Согласно данным следствия, он брал взятки не только деньгами, но и в натуральном выражении – например, в форме отдыха в гостиницах в Красной Поляне.Захарченко, для которого это уже второй процесс по делу о коррупции, вменяется получение взяток в крупном и особо крупном размерах, Маркелову – дача взяток в составе организованной группы в особо крупном размере, Белевцову и Критинину - посредничество. Всего речь идет о сумме в 1,4 миллиарда рублей.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.

https://ria.ru/20190610/1555340716.html

https://ria.ru/20190925/1559128384.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело полковника захарченко, дмитрий захарченко, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия