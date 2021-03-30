https://ria.ru/20210330/yazyk-1603460779.html

Путин отметил значимость русского языка для консолидации общества

Путин отметил значимость русского языка для консолидации общества

Значимость русского языка велика для консолидации российского общества и для всех граждан страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T14:47

2021-03-30T14:47

2021-03-30T14:47

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Значимость русского языка велика для консолидации российского общества и для всех граждан страны, заявил президент РФ Владимир Путин.На заседании Совета по межнациональным отношениям от отметил, что правительство при участии широкого круга экспертов разрабатывает концепцию государственной языковой политики."Особое место в проекте документа отведено русскому языку. Вы знаете, как велика его значимость для всех граждан России, для социально-экономической, духовной, культурной консолидации нашего общества", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210326/yazyk-1603052998.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество