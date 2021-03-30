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Путин отметил значимость русского языка для консолидации общества
Путин отметил значимость русского языка для консолидации общества
Значимость русского языка велика для консолидации российского общества и для всех граждан страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T14:47
2021-03-30T14:47
2021-03-30T14:47
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Значимость русского языка велика для консолидации российского общества и для всех граждан страны, заявил президент РФ Владимир Путин.На заседании Совета по межнациональным отношениям от отметил, что правительство при участии широкого круга экспертов разрабатывает концепцию государственной языковой политики."Особое место в проекте документа отведено русскому языку. Вы знаете, как велика его значимость для всех граждан России, для социально-экономической, духовной, культурной консолидации нашего общества", - сказал Путин.
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владимир путин, общество