Круглогодичная ярмарка кубанских продуктов может открыться в Москве
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина у прилавка с яблоками на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте
КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Руководство Краснодарского края обсуждает с представителями департамента торговли и услуг Москвы организацию круглогодичной ярмарки кубанских продуктов в столице, сообщает администрация региона.
"В Москве планируют организовать круглогодичную ярмарку кубанских продуктов. Преимущественно там представят фермерские товары, а также товары со знаком качества "Сделано на Кубани", - говорится в сообщении.
Как сообщил руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный, сейчас вопрос детально обсуждается с представителями департамента торговли и услуг Москвы.
В столичном департаменте подчеркнули, что заинтересованы в реализации на ярмарках города качественной кубанской продукции. Для этого готовы предоставить не только торговые места, но и целые ярмарочные площадки.
По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, продукция кубанских фермеров всегда отличалась высоким качеством. "Нам важно, чтобы возможности сбыта у сельхозтоваропроизводителей постоянно расширялись. И ярмарка – наиболее подходящий формат для того, чтобы наиболее полно представить ассортимент продукции Краснодарского края. Мы рассчитываем, что для многих фермеров эта площадка станет стартовой при выходе на столичный рынок", – приводятся в сообщении слова губернатора.
В настоящее время в Москве действуют 43 межрегиональные ярмарки, в 2020 году их посетили около 5 миллионов покупателей. До конца 2021 года в столице планируют открыть еще 20 межрегиональных ярмарок.