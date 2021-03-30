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Краснодарский край
https://ria.ru/20210330/yarmarka-1603531431.html
Круглогодичная ярмарка кубанских продуктов может открыться в Москве
Круглогодичная ярмарка кубанских продуктов может открыться в Москве
Руководство Краснодарского края обсуждает с представителями департамента торговли и услуг Москвы организацию круглогодичной ярмарки кубанских продуктов в... РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T20:44
2021-03-30T20:44
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
москва
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Руководство Краснодарского края обсуждает с представителями департамента торговли и услуг Москвы организацию круглогодичной ярмарки кубанских продуктов в столице, сообщает администрация региона.Как сообщил руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный, сейчас вопрос детально обсуждается с представителями департамента торговли и услуг Москвы.В столичном департаменте подчеркнули, что заинтересованы в реализации на ярмарках города качественной кубанской продукции. Для этого готовы предоставить не только торговые места, но и целые ярмарочные площадки.По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, продукция кубанских фермеров всегда отличалась высоким качеством. "Нам важно, чтобы возможности сбыта у сельхозтоваропроизводителей постоянно расширялись. И ярмарка – наиболее подходящий формат для того, чтобы наиболее полно представить ассортимент продукции Краснодарского края. Мы рассчитываем, что для многих фермеров эта площадка станет стартовой при выходе на столичный рынок", – приводятся в сообщении слова губернатора.В настоящее время в Москве действуют 43 межрегиональные ярмарки, в 2020 году их посетили около 5 миллионов покупателей. До конца 2021 года в столице планируют открыть еще 20 межрегиональных ярмарок.
https://ria.ru/20210330/gospodderzhka-1603530817.html
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россия, вениамин кондратьев, москва, краснодарский край, экономика

Круглогодичная ярмарка кубанских продуктов может открыться в Москве

20:44 30.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина у прилавка с яблоками на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте
Женщина у прилавка с яблоками на сельскохозяйственной ярмарке в Ялте - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Руководство Краснодарского края обсуждает с представителями департамента торговли и услуг Москвы организацию круглогодичной ярмарки кубанских продуктов в столице, сообщает администрация региона.

"В Москве планируют организовать круглогодичную ярмарку кубанских продуктов. Преимущественно там представят фермерские товары, а также товары со знаком качества "Сделано на Кубани", - говорится в сообщении.

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Как сообщил руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный, сейчас вопрос детально обсуждается с представителями департамента торговли и услуг Москвы.
В столичном департаменте подчеркнули, что заинтересованы в реализации на ярмарках города качественной кубанской продукции. Для этого готовы предоставить не только торговые места, но и целые ярмарочные площадки.
По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, продукция кубанских фермеров всегда отличалась высоким качеством. "Нам важно, чтобы возможности сбыта у сельхозтоваропроизводителей постоянно расширялись. И ярмарка – наиболее подходящий формат для того, чтобы наиболее полно представить ассортимент продукции Краснодарского края. Мы рассчитываем, что для многих фермеров эта площадка станет стартовой при выходе на столичный рынок", – приводятся в сообщении слова губернатора.
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В настоящее время в Москве действуют 43 межрегиональные ярмарки, в 2020 году их посетили около 5 миллионов покупателей. До конца 2021 года в столице планируют открыть еще 20 межрегиональных ярмарок.
 
Краснодарский крайРоссияВениамин КондратьевМоскваКраснодарский крайЭкономика
 
 
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