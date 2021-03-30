Финансовый и операционный директор "Яндекса" Абовский покидает компанию
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФинансовый директор компании "Яндекс" Грег Абовский на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский с 30 апреля покидает компанию, исполняющим обязанности финансового директора станет вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук, говорится в сообщении компании.
Обязанности операционного директора будут распределены между топ-менеджерами, включая управляющего директора группы компаний "Яндекса" Тиграна Худавердяна и гендиректора "Яндекса" в России Елену Бунину.
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Изменения в менеджменте никак не повлияют на стратегию компании и озвученные ранее цели и прогнозы на 2021 год, отмечается в сообщении.
"Грег сыграл важную роль в трансформации "Яндекса" из поисковой компании в развитую экосистему сервисов, работая бок о бок с выдающейся командой менеджеров, выросших в "Яндексе" за последние несколько лет. Большой заслугой Грега стало формирование очень сильной команды", - прокомментировал гендиректор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож.
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Вадим Марчук присоединился к команде "Яндекса" в октябре 2016 года. В течение последних пяти лет играл ключевую роль во всех стратегических решениях и сделках компании, а также в привлечении капитала и корпоративной реструктуризации. Марчук является действующим членом совета директоров группы компаний "Яндекс.Такси" и Yandex Self-Driving Group, а также ранее входил в советы директоров "Яндекс.Маркета" и "Яндекс.Денег". До "Яндекса" в течение двух лет занимал должность директора по слиянию и поглощению в "Сбербанк CIB". С 2005 по 2014 год работал в группе слияний и поглощений J.P. Morgan, где занимал должность исполнительного директора сначала в офисе в Нью-Йорке, а затем в Лондоне.
"Полностью уверен, что Вадим и вся наша команда используют все возможности для развития бизнеса, сохраняя присущие "Яндексу" разумный подход к инвестициям и финансовую дисциплину", - сказал Абовский.