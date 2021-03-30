Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210330/yandeks-1603405714.html
Финансовый и операционный директор "Яндекса" Абовский покидает компанию
Финансовый и операционный директор "Яндекса" Абовский покидает компанию
Финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский с 30 апреля покидает компанию, исполняющим обязанности финансового директора станет вице-президент по РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T10:16
2021-03-30T10:16
яндекс.деньги
яндекс.маркет
сбербанк россии
нью-йорк (город)
лондон
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152141/46/1521414664_0:35:2963:1702_1920x0_80_0_0_e631ea8dbe191db45e2643ad53cfd2a6.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский с 30 апреля покидает компанию, исполняющим обязанности финансового директора станет вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук, говорится в сообщении компании.Обязанности операционного директора будут распределены между топ-менеджерами, включая управляющего директора группы компаний "Яндекса" Тиграна Худавердяна и гендиректора "Яндекса" в России Елену Бунину.Изменения в менеджменте никак не повлияют на стратегию компании и озвученные ранее цели и прогнозы на 2021 год, отмечается в сообщении.Вадим Марчук присоединился к команде "Яндекса" в октябре 2016 года. В течение последних пяти лет играл ключевую роль во всех стратегических решениях и сделках компании, а также в привлечении капитала и корпоративной реструктуризации. Марчук является действующим членом совета директоров группы компаний "Яндекс.Такси" и Yandex Self-Driving Group, а также ранее входил в советы директоров "Яндекс.Маркета" и "Яндекс.Денег". До "Яндекса" в течение двух лет занимал должность директора по слиянию и поглощению в "Сбербанк CIB". С 2005 по 2014 год работал в группе слияний и поглощений J.P. Morgan, где занимал должность исполнительного директора сначала в офисе в Нью-Йорке, а затем в Лондоне.
https://ria.ru/20210318/yandeks-1601903084.html
https://ria.ru/20210310/servis-1600644351.html
нью-йорк (город)
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152141/46/1521414664_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_bd084b5efaa89b25468aee4b13e4bb0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яндекс.деньги, яндекс.маркет, сбербанк россии, нью-йорк (город), лондон, технологии, экономика

Финансовый и операционный директор "Яндекса" Абовский покидает компанию

10:16 30.03.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкФинансовый директор компании "Яндекс" Грег Абовский на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
Финансовый директор компании Яндекс Грег Абовский на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский с 30 апреля покидает компанию, исполняющим обязанности финансового директора станет вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук, говорится в сообщении компании.
Обязанности операционного директора будут распределены между топ-менеджерами, включая управляющего директора группы компаний "Яндекса" Тиграна Худавердяна и гендиректора "Яндекса" в России Елену Бунину.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 23:40
ФАС пригрозила завести дело на "Яндекс"
Изменения в менеджменте никак не повлияют на стратегию компании и озвученные ранее цели и прогнозы на 2021 год, отмечается в сообщении.
"Грег сыграл важную роль в трансформации "Яндекса" из поисковой компании в развитую экосистему сервисов, работая бок о бок с выдающейся командой менеджеров, выросших в "Яндексе" за последние несколько лет. Большой заслугой Грега стало формирование очень сильной команды", - прокомментировал гендиректор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож.
Страница сервиса Yandex Pay на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 16:54
"Яндекс" запустил платежный сервис Yandex Pay
Вадим Марчук присоединился к команде "Яндекса" в октябре 2016 года. В течение последних пяти лет играл ключевую роль во всех стратегических решениях и сделках компании, а также в привлечении капитала и корпоративной реструктуризации. Марчук является действующим членом совета директоров группы компаний "Яндекс.Такси" и Yandex Self-Driving Group, а также ранее входил в советы директоров "Яндекс.Маркета" и "Яндекс.Денег". До "Яндекса" в течение двух лет занимал должность директора по слиянию и поглощению в "Сбербанк CIB". С 2005 по 2014 год работал в группе слияний и поглощений J.P. Morgan, где занимал должность исполнительного директора сначала в офисе в Нью-Йорке, а затем в Лондоне.
"Полностью уверен, что Вадим и вся наша команда используют все возможности для развития бизнеса, сохраняя присущие "Яндексу" разумный подход к инвестициям и финансовую дисциплину", - сказал Абовский.
 
Яндекс.ДеньгиЯндекс.МаркетСбербанк РоссииНью-Йорк (город)ЛондонТехнологииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:06Официальный курс евро на среду снизился на 47 копеек
13:06Шведская газета назвала преимущества России в случае конфликта с НАТО
13:06В посольстве России в Австралии предупредили об ответных мерах на санкции
13:04Фрегат "Адмирал Касатонов" отработал поиск подлодок в Средиземном море
13:02В Петрозаводске поймали рысь
12:59Найдено лекарство, замедляющее старение
12:58Комитет Совфеда поддержал законы о наказании за оскорбление ветеранов
12:53Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре до утра среды
12:52В Совфеде поддержали закон об ужесточении правил работы иностранных НКО
12:50Колония, где отбывает наказание Навальный, закупит камеры видеонаблюдения
12:45Рогозин рассказал, сколько ракет в год может запускать "Роскосмос"
12:44Qiwi планирует сменить гендиректора
12:33Представитель ВОЗ в России рассказала, как правильно питаться
12:33Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике
12:30Цискаридзе предложил вернуться к системе советского образования
12:30Названы российские города с самыми бестактными жителями
12:28В Крыму назвали условия Киева по снятию водной блокады цинизмом
12:26Комитет Совфеда поддержал законопроект о президентских сроках
12:26Эксперт пояснил суть спора в Католической церкви из-за однополых браков
12:24В Приморье обрушился рудник
Лента новостейМолния