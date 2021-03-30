https://ria.ru/20210330/yandeks-1603405714.html

Финансовый и операционный директор "Яндекса" Абовский покидает компанию

Финансовый и операционный директор "Яндекса" Абовский покидает компанию

Финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский с 30 апреля покидает компанию, исполняющим обязанности финансового директора станет вице-президент по РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T10:16

2021-03-30T10:16

2021-03-30T10:16

яндекс.деньги

яндекс.маркет

сбербанк россии

нью-йорк (город)

лондон

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152141/46/1521414664_0:35:2963:1702_1920x0_80_0_0_e631ea8dbe191db45e2643ad53cfd2a6.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский с 30 апреля покидает компанию, исполняющим обязанности финансового директора станет вице-президент по корпоративному развитию Вадим Марчук, говорится в сообщении компании.Обязанности операционного директора будут распределены между топ-менеджерами, включая управляющего директора группы компаний "Яндекса" Тиграна Худавердяна и гендиректора "Яндекса" в России Елену Бунину.Изменения в менеджменте никак не повлияют на стратегию компании и озвученные ранее цели и прогнозы на 2021 год, отмечается в сообщении.Вадим Марчук присоединился к команде "Яндекса" в октябре 2016 года. В течение последних пяти лет играл ключевую роль во всех стратегических решениях и сделках компании, а также в привлечении капитала и корпоративной реструктуризации. Марчук является действующим членом совета директоров группы компаний "Яндекс.Такси" и Yandex Self-Driving Group, а также ранее входил в советы директоров "Яндекс.Маркета" и "Яндекс.Денег". До "Яндекса" в течение двух лет занимал должность директора по слиянию и поглощению в "Сбербанк CIB". С 2005 по 2014 год работал в группе слияний и поглощений J.P. Morgan, где занимал должность исполнительного директора сначала в офисе в Нью-Йорке, а затем в Лондоне.

https://ria.ru/20210318/yandeks-1601903084.html

https://ria.ru/20210310/servis-1600644351.html

нью-йорк (город)

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс.деньги, яндекс.маркет, сбербанк россии, нью-йорк (город), лондон, технологии, экономика