https://ria.ru/20210330/yakutiya-1603492202.html

Разработчики из Якутии выпустят модуль для диагностики инсульта

Разработчики из Якутии выпустят модуль для диагностики инсульта

Резидент технопарка "Якутия" и Сколково выпустит модуль для быстрой автоматизированной диагностики инсульта, сообщает пресс-центр Якутии в Москве. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-30T17:14

2021-03-30T17:14

2021-03-30T18:17

республика саха (якутия)

северо-восточный федеральный университет

сколково

москва

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ЯКУТСК, 30 мар – РИА Новости. Резидент технопарка "Якутия" и Сколково выпустит модуль для быстрой автоматизированной диагностики инсульта, сообщает пресс-центр Якутии в Москве.Ранее сообщалось о том, что стартапы технопарка "Якутия" и Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) помогли республике в борьбе с коронавирусом. При диагностике больных применяется интеллектуальная радиологическая информационная система (IRIS), которая выявляет коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии с точностью 95%.По словам сооснователя Sciberia Афанасия Аргунова, разработку модуля для диагностики инсульта их команда начала после успешного запуска модуля по скринингу COVID-19. На сегодня это изобретение якутских айтишников обработало более 10 тысяч исследований КТ органов грудной клетки и имеет чувствительность в 95%.По мнению якутских разработчиков, в Год науки и технологий в России и в Год здоровья в Якутии цифровизация позволит медучреждениям региона ускорить диагностику и оперативно выносить медицинские заключения.

https://ria.ru/20210329/vybory-1603236564.html

https://ria.ru/20210324/festival-1602676619.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северо-восточный федеральный университет, сколково, москва