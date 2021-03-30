Разработчики из Якутии выпустят модуль для диагностики инсульта
17:14 30.03.2021 (обновлено: 18:17 30.03.2021)
© Фото : предоставлено компанией SciberiaРезидент технопарка "Якутия" и Сколково компания Sciberia
© Фото : предоставлено компанией Sciberia
Ранее сообщалось о том, что стартапы технопарка "Якутия" и Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) помогли республике в борьбе с коронавирусом. При диагностике больных применяется интеллектуальная радиологическая информационная система (IRIS), которая выявляет коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии с точностью 95%.
"Компания Sciberia, резидент технопарка "Якутия" и Сколково, выпустит диагностический модуль для обнаружения… инсульта. Модуль работает с помощью технологии машинного обучения… что позволяет врачу автоматизировать и значительно ускорить процесс выявления и локализации признаков ишемического и геморрагического инсульта", - рассказали в пресс-центре.
По словам сооснователя Sciberia Афанасия Аргунова, разработку модуля для диагностики инсульта их команда начала после успешного запуска модуля по скринингу COVID-19. На сегодня это изобретение якутских айтишников обработало более 10 тысяч исследований КТ органов грудной клетки и имеет чувствительность в 95%.
"Мы продолжаем разработку модулей комплекса IRIS, в том числе мультимодального просмотрщика медицинских изображений, и приступили к финальной разработке модуля для диагностики инсульта", - приводятся в сообщении слова Аргунова.
По мнению якутских разработчиков, в Год науки и технологий в России и в Год здоровья в Якутии цифровизация позволит медучреждениям региона ускорить диагностику и оперативно выносить медицинские заключения.