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Республика Саха (Якутия)
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Разработчики из Якутии выпустят модуль для диагностики инсульта
Разработчики из Якутии выпустят модуль для диагностики инсульта
Резидент технопарка "Якутия" и Сколково выпустит модуль для быстрой автоматизированной диагностики инсульта, сообщает пресс-центр Якутии в Москве. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-30T17:14
2021-03-30T18:17
республика саха (якутия)
северо-восточный федеральный университет
сколково
москва
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ЯКУТСК, 30 мар – РИА Новости. Резидент технопарка "Якутия" и Сколково выпустит модуль для быстрой автоматизированной диагностики инсульта, сообщает пресс-центр Якутии в Москве.Ранее сообщалось о том, что стартапы технопарка "Якутия" и Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) помогли республике в борьбе с коронавирусом. При диагностике больных применяется интеллектуальная радиологическая информационная система (IRIS), которая выявляет коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии с точностью 95%.По словам сооснователя Sciberia Афанасия Аргунова, разработку модуля для диагностики инсульта их команда начала после успешного запуска модуля по скринингу COVID-19. На сегодня это изобретение якутских айтишников обработало более 10 тысяч исследований КТ органов грудной клетки и имеет чувствительность в 95%.По мнению якутских разработчиков, в Год науки и технологий в России и в Год здоровья в Якутии цифровизация позволит медучреждениям региона ускорить диагностику и оперативно выносить медицинские заключения.
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северо-восточный федеральный университет, сколково, москва

Разработчики из Якутии выпустят модуль для диагностики инсульта

17:14 30.03.2021 (обновлено: 18:17 30.03.2021)
 
© Фото : предоставлено компанией SciberiaРезидент технопарка "Якутия" и Сколково компания Sciberia
Резидент технопарка Якутия и Сколково компания Sciberia - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : предоставлено компанией Sciberia
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ЯКУТСК, 30 мар – РИА Новости. Резидент технопарка "Якутия" и Сколково выпустит модуль для быстрой автоматизированной диагностики инсульта, сообщает пресс-центр Якутии в Москве.
Ранее сообщалось о том, что стартапы технопарка "Якутия" и Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) помогли республике в борьбе с коронавирусом. При диагностике больных применяется интеллектуальная радиологическая информационная система (IRIS), которая выявляет коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии с точностью 95%.
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"Компания Sciberia, резидент технопарка "Якутия" и Сколково, выпустит диагностический модуль для обнаружения… инсульта. Модуль работает с помощью технологии машинного обучения… что позволяет врачу автоматизировать и значительно ускорить процесс выявления и локализации признаков ишемического и геморрагического инсульта", - рассказали в пресс-центре.
По словам сооснователя Sciberia Афанасия Аргунова, разработку модуля для диагностики инсульта их команда начала после успешного запуска модуля по скринингу COVID-19. На сегодня это изобретение якутских айтишников обработало более 10 тысяч исследований КТ органов грудной клетки и имеет чувствительность в 95%.
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"Мы продолжаем разработку модулей комплекса IRIS, в том числе мультимодального просмотрщика медицинских изображений, и приступили к финальной разработке модуля для диагностики инсульта", - приводятся в сообщении слова Аргунова.
По мнению якутских разработчиков, в Год науки и технологий в России и в Год здоровья в Якутии цифровизация позволит медучреждениям региона ускорить диагностику и оперативно выносить медицинские заключения.
 
Республика Саха (Якутия)Северо-Восточный федеральный университетСколковоМосква
 
 
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